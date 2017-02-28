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В Новосибирске митинг против коррупции собрал тысячи человек

В Кузбассе без вести пропал молодой мужчина

Сегодня 09:54
1068
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

О его местонахождении ничего неизвестно уже две недели.

В Прокопьевске разыскивают Тимура Тузовского. Он ушёл из дома 1 июня в 9:30 и до настоящего времени не вернулся. Об этом сообщила во «ВКонтакте» его родственница.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, Евгения Любимова попросила сообщить ей в соцсети.

Другие подробности исчезновения прокопчанина не уточняются.

Комментарии 1
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суслик
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Да в Новокузнецке ваш Тимур болтается, на Запсибе. Если у него в друзьях есть Сергей Белый, то точно он с ним. Вчера их видели эту четвёрку.
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