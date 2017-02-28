О его местонахождении ничего неизвестно уже две недели.

В Прокопьевске разыскивают Тимура Тузовского. Он ушёл из дома 1 июня в 9:30 и до настоящего времени не вернулся. Об этом сообщила во «ВКонтакте» его родственница.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, Евгения Любимова попросила сообщить ей в соцсети.

Другие подробности исчезновения прокопчанина не уточняются.