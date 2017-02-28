В Кузбассе без вести пропал молодой мужчина
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О его местонахождении ничего неизвестно уже две недели.
В Прокопьевске разыскивают Тимура Тузовского. Он ушёл из дома 1 июня в 9:30 и до настоящего времени не вернулся. Об этом сообщила во «ВКонтакте» его родственница.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, Евгения Любимова попросила сообщить ей в соцсети.
Другие подробности исчезновения прокопчанина не уточняются.
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