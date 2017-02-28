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Молодёжи Новокузнецка помогут найти работу

Сегодня 09:54
402
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Youtube.com

В Новокузнецке пройдёт ярмарка вакансий для молодёжи и выпускников.

В ней поучаствуют 30 работодателей. Новокузнечанам предложат порядка 700 вакансий в недвижимости, торговле, IT, производственной сфере и так далее.

10 предприятий приготовили для выпускников вузов, техникумов и колледжей спецпредложения. Это около 60 рабочих мест свободных мест в менеджменте, юриспруденции и образовании. А для мам с малышами до 3-х лет проведут специальный мастер-класс «Женщина и карьера», рассказали в Центре занятости Новокузнецка.

Также желающих ждут консультации по трудоустройству, составление резюме и так далее.

Ярмарка вакансий пройдёт 15 июня с 10.00 до 12.00 в Службе занятости по адресу Спартака, 7.

Комментарии 4
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Читатель
5 0
30 работодателей и 700 вакантных мест?! Это что за сказки?
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6+1
0 0
Помогут найти работу, как-будто её кто-то потерял.
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y
0 0
Это не сказки, это бред.
Я бы сказал ложь.
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