В Новокузнецке пройдёт ярмарка вакансий для молодёжи и выпускников.

В ней поучаствуют 30 работодателей. Новокузнечанам предложат порядка 700 вакансий в недвижимости, торговле, IT, производственной сфере и так далее.

10 предприятий приготовили для выпускников вузов, техникумов и колледжей спецпредложения. Это около 60 рабочих мест свободных мест в менеджменте, юриспруденции и образовании. А для мам с малышами до 3-х лет проведут специальный мастер-класс «Женщина и карьера», рассказали в Центре занятости Новокузнецка.

Также желающих ждут консультации по трудоустройству, составление резюме и так далее.

Ярмарка вакансий пройдёт 15 июня с 10.00 до 12.00 в Службе занятости по адресу Спартака, 7.