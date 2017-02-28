На вторичном рынке жилья существуют квартиры, за которые не берутся риелторы.

К «проблемным» квартирам относятся:

квартиры с отказниками при приватизации;

квартиры, в которых проживали люди, находящиеся в местах лишения свободы;

квартиры от собственника, который на момент покупки жилья состоял в браке, а после развода не оформил соглашение о разделе имущества;

квартиры, собственники которых имеют неисполненные ( на момент продажи) обязательства по исполнительным листам службы судебных приставов. Это может служить причиной признания человека банкротом, такую сделку возможно оспорить в суде;

на момент продажи) обязательства по исполнительным листам службы судебных приставов. Это может служить причиной признания человека банкротом, такую сделку возможно оспорить в суде; приобретенные с использованием материнского капитала квартиры, владельцы которых не исполнили свое обязательство по наделению несовершеннолетних детей долями в квартире в соответствии с законом;

квартиры, где один из сособственников признан по суду умершим или без вести отсутствующим;

квартиры, где один из собственников страдает подтвержденным психическим заболеванием;

квартиры одиноких пожилых собственников, которые продают свою жилплощадь по очень низкой цене и не приобретают взамен другое жилье.

Вся перечисленная выше недвижимость не пользуется популярностью, потому что договор купли-продажи может быть оспорен в суде. При аннулировании сделки бывший продавец квартиры обязан возместить покупателю полную стоимость сделки, а бывший покупатель — вернуть квартиру, сообщает РБК.

Покупатели, которые опасаются стать жертвой мошенников, часто обращаются к риелторам. Как отмечают специалисты, агенты по недвижимости не несут материальной ответственности за сделки «с браком». Сам по себе риелтор не отвечает за юридическую чистоту квартиры. Однако некоторые агентства недвижимости дают страховку на случай аннулирования сделки. Главное обратить внимание на срок действия данной страховки.