На вторичном рынке жилья существуют квартиры, за которые не берутся риелторы.
К «проблемным» квартирам относятся:
Вся перечисленная выше недвижимость не пользуется популярностью, потому что договор купли-продажи может быть оспорен в суде. При аннулировании сделки бывший продавец квартиры обязан возместить покупателю полную стоимость сделки, а бывший покупатель — вернуть квартиру, сообщает РБК.
Покупатели, которые опасаются стать жертвой мошенников, часто обращаются к риелторам. Как отмечают специалисты, агенты по недвижимости не несут материальной ответственности за сделки «с браком». Сам по себе риелтор не отвечает за юридическую чистоту квартиры. Однако некоторые агентства недвижимости дают страховку на случай аннулирования сделки. Главное обратить внимание на срок действия данной страховки.
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