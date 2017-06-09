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В Новосибирске митинг против коррупции собрал тысячи человек

На юбилей новокузнецкой компании приехали столичные звёзды

Сегодня 10:32
1165
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
instagram.com

Организацию поздравили Гарик Сукачёв, ансамбль «Самоцветы».

Виновницей торжества стала компания «Сибшахтострой». В минувшую пятницу она отметила 70-летний юбилей. Праздник был организован в ресторане отеля Park Inn. А в ГРК «Ольга» в Шерегеше, принадлежащей «Сибшахтострою», выступил резидент «Камеди Клаб» Александр Незлобин.

Судя по фото в соцсетях, гости мероприятий остались довольны.

#гариксукачев #70летсибшахтострой

Публикация от Галина (@pidgirnaya_g)

#самоцветы #70летсибшахтострой

Публикация от Галина (@pidgirnaya_g)

Добрые, милые легендарные "Самоцветы" и #сибшахтострой70лет

Публикация от Дарья Васильева (@vasilevadardar)

Сукачёв в гостях #сибшахтострой70лет

Публикация от Дарья Васильева (@vasilevadardar)

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Комментарии 11
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Ась?
5 6
А что это за организация такая богатая? Чья она?
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Сталин
4 4
Бухали в палатке у этого ресторана в пятницу- подсняли телок из этой компании))) Ночь удалась с ними))))
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Кое-кто
12 1
А что это за организация такая богатая? Чья она?
При том, что у них перед работягами задолженность по зарплате, да и зарплата серо-белая.
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Жена работника Сибшахтостроя
13 0
А что это за организация такая богатая? Чья она?
Эта оборзевшая компания. Зарплату за апрель еще до конца не выплатили, живите говорят как хотите, а мы тут бухнем со столичными звездами... Не ну а чо, все нормально же...
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!
11 0
А что это за организация такая богатая? Чья она?
Контора Ивушкина, при папе очень хорошо стояла на ногах, а при сыночке стала на столько "богатой" что работникам еще за апрель зарплату не всю выплатили. Зато шиканули, интересно слесари, сварщики и прочий рабочий люд тоже был приглашен?!
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Местный
2 0
Контора хорошая была, до того как Анатолий Алексеевич (который её и поднял) не оставил свое детище сыночку. Работал с ними, хорошо знал прорабов и начальников участков, з/п были стабильные и большие, работы было много, но... Старший был культурный человек, приятно было ходить на рапорт, ко всем на "Вы" обращается, вежливо, культурно. Младший в дело вошел и понеслось, парни (прорабы),которые получали по 40-50, стали получать по 13-15, работы мало, всех кидают, на рапорт противно ходить, он в свои 35 людей, которым по 60, с грязью мешает, оскорбляет, все на матах... Сдуётся контора...
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Dfcz
2 0
Контора хорошая была, до того как Анатолий Алексеевич (который её и поднял) не оставил свое детище сыночку. Работал с ними, хорошо знал прорабов и начальников участков, з/п были стабильные и большие, работы было много, но... Старший был культурный человек, приятно было ходить на рапорт, ко всем на "Вы" обращается, вежливо, культурно. Младший в дело вошел и понеслось, парни (прорабы),которые получали по 40-50, стали получать по 13-15, работы мало, всех кидают, на рапорт противно ходить, он в свои 35 людей, которым по 60, с грязью мешает, оскорбляет, все на матах... Сдуётся контора...
похоже такая же становиться забегаловка как и КМСД
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z
1 0
Капиталисты гуляют, завидуйте. Звезды, да не про вашу честь ...
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!!!
0 0
Контора хорошая была, до того как Анатолий Алексеевич (который её и поднял) не оставил свое детище сыночку. Работал с ними, хорошо знал прорабов и начальников участков, з/п были стабильные и большие, работы было много, но... Старший был культурный человек, приятно было ходить на рапорт, ко всем на "Вы" обращается, вежливо, культурно. Младший в дело вошел и понеслось, парни (прорабы),которые получали по 40-50, стали получать по 13-15, работы мало, всех кидают, на рапорт противно ходить, он в свои 35 людей, которым по 60, с грязью мешает, оскорбляет, все на матах... Сдуётся контора...
Ну Алексеичь тоже порой позволял себе по субботам, когда приезжал на производство, красное словцо. НО предприятие работало стабильно и не нужно говорить о кризисе, самый большой кризис это Костик, сначало в столице контору разволил, а теперь папину.
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КоляYeti 13293
0 0
Бухали в палатке у этого ресторана в пятницу- подсняли телок из этой компании))) Ночь удалась с ними))))
"Угольком" не порадовали? Или через сколь днёв?
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Кое-кто
0 0
Эта оборзевшая компания. Зарплату за апрель еще до конца не выплатили, живите говорят как хотите, а мы тут бухнем со столичными звездами... Не ну а чо, все нормально же...
А нельзя в прокуратуру и трудовую инспекцию обратиться? По факту задержи з/п, при этом устраивая пир во время чумы
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