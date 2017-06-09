Организацию поздравили Гарик Сукачёв, ансамбль «Самоцветы».

Виновницей торжества стала компания «Сибшахтострой». В минувшую пятницу она отметила 70-летний юбилей. Праздник был организован в ресторане отеля Park Inn. А в ГРК «Ольга» в Шерегеше, принадлежащей «Сибшахтострою», выступил резидент «Камеди Клаб» Александр Незлобин.

Судя по фото в соцсетях, гости мероприятий остались довольны.

#гариксукачев #70летсибшахтострой Публикация от Галина (@pidgirnaya_g) Июн 9 2017 в 9:09 PDT

#самоцветы #70летсибшахтострой Публикация от Галина (@pidgirnaya_g) Июн 9 2017 в 8:42 PDT

Добрые, милые легендарные "Самоцветы" и #сибшахтострой70лет Публикация от Дарья Васильева (@vasilevadardar) Июн 9 2017 в 8:05 PDT

Сукачёв в гостях #сибшахтострой70лет Публикация от Дарья Васильева (@vasilevadardar) Июн 9 2017 в 9:54 PDT

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