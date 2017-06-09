Организацию поздравили Гарик Сукачёв, ансамбль «Самоцветы».
Виновницей торжества стала компания «Сибшахтострой». В минувшую пятницу она отметила 70-летний юбилей. Праздник был организован в ресторане отеля Park Inn. А в ГРК «Ольга» в Шерегеше, принадлежащей «Сибшахтострою», выступил резидент «Камеди Клаб» Александр Незлобин.
Судя по фото в соцсетях, гости мероприятий остались довольны.
#гариксукачев #70летсибшахтострой
Публикация от Галина (@pidgirnaya_g)
#самоцветы #70летсибшахтострой
Публикация от Галина (@pidgirnaya_g)
Добрые, милые легендарные "Самоцветы" и #сибшахтострой70лет
Публикация от Дарья Васильева (@vasilevadardar)
Ну, и #finally мечты сбываются не только у Газпрома, но и у Сибшахтостроя тоже))) #юбилей #ура #dreamscometrue #сукачев #бригадас #супердень
Публикация от Natalia Ivushkina (@natalevich)
Сукачёв в гостях #сибшахтострой70лет
Публикация от Дарья Васильева (@vasilevadardar)
***STARTSCRIPT***
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.