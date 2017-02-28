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СМИ: В КемГУ сократят сразу несколько факультетов

Сегодня 10:52
868
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
novokuznetsk.su

В Новокузнецком филиале КемГУ очередные сокращения и объединения факультетов, сообщают СМИ.

Есть информация, что факультет педагогики и методики начального образования объединят с дошкольной и коррекционной педагогикой и психологией. Факультет информационных технологий исчезнет и сольётся с физико-математическим и технолого-экономическим. Здания бывшего литфака и ПМНО, скорее всего, будут пустовать.

Изменения ждут и «гибрид» под названием «историко-филологический факультет». От истфака, предварительно, останется лишь кафедра на юрфаке на Металлургов. Бывший литфак сольётся с инязом и образует филологический факультет. Также возможно, что объединят и спортфак с геофаком, сообщает Novokuznetsk.su со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника, об этом в вузе сообщили уже постфактум, после принятия решения. Изменения произойдут уже летом.

Одна из задач такой сомнительной оптимизации, посчитал источник — перевести большинство факультетов в корпус на Металлургов, который не лучшим образом приспособлен для обучения.

«На что нацелены подобные „перемены“, происходящие в преддверии начала набора абитуриентов и грядущей проверки Рособрнадзора? На пресловутую „оптимизацию“, которой можно оправдать все, что угодно? На экономию денег? Или на окончательнвый развал и уничтожение уничтожение высшего педагогического образования в городе Новокузнецке?.. Так много вопросов и так мало ответов. Или ответ, напротив, очевиден: „После нас — хоть потоп“».

Напомним, несколько лет назад Кузбасскую педакадемию объединили с КемГУ. Затем в течение нескольких лет множество факультетов бывшей КузГПА ждали изменения.

Соединили литфак и истфак, физико-математической и технолого-экономический факультеты. Студенты, выбравшие психологию образования, стали обучаться в одном корпусе вместе с педагогикой и методикой начального образования. Также речь шла о слиянии НИФ КемГУ и СибГИУ и создании опорного вуза.

Реорганизация стала очередным «подарком» Новокузнецку к 400-летию. Напомним, горожане не успели оправиться от вылета нашей команды «Металлург» из Континентальной хоккейной лиги.

Между тем, как уже писал ВашГород.ру, КемГУ вошёл в список опорных вузов. Его ждёт аудиторская и экспертная поддержка из федерального центра и региональные дотации. Повлияет ли это на судьбу многострадального филиала — покажет время.

Комментарии 6
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житель
6 0
без комментариев.... покойся с миром высшее образование в Новокузнецке
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Выпускница литфака
3 0
Очень грустно. Вот подрастут мои дети и спросят: "Мама, а где ты училась? " И нечего будет им показать. А ведь учились мы много и увлечённо. Остаётся только копить деньги, чтобы дети учились в вузе, который будет существовать и после них.
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z
1 0
без комментариев.... покойся с миром высшее образование в Новокузнецке
Ну а зачем олигартуливам умные люди?
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Прохожий
1 0
Путриотам образованные люди как кость в горле.
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Венz
0 0
... И что мучиться? Надо отдать высшее образование бизнесменам, они оставят одно здание, уволят весь штат, кроме бригады по изготовлению дипломов и будут ими тупо торговать в подземных переходах или с передвижных лотков!
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КоляYeti 13293
0 0
Да уж, какая нонче и в перспективе "история"- "Путин жил, Путин жив, Путин будя вечно жить!"
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