Масштабные работы уже начались.

Стелу отремонтируют на въезде в Междуреченск — столицу областного Дня шахтёров в этом году. Объект обновят к главному кузбасскому празднику. На выполнение работ направлено более 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Площадку у стелы расширят и заасфальтируют. Также подрядчики обустроят заезд, очистят от поросли 2,2 тысячи квадратных метров прилегающей территории, разобьют цветники. Сами буквы стелы покрасят, заменят светоотражающую пленку. Кроме того, будут установлены 20 флагштоков.

Стела «Междуреченск» появилась в конце 1950 годов и за 60 лет меняла свой вид несколько раз. Третий вариант стелы был установлен к заседанию стран СЭВ, которое прошло в Междуреченске в 1985 году в санатории «Солнечный». Объёмные буквы были выполнены из металла и окрашены в белый цвет. Тогда же появилась асфальтированная площадка для встречи гостей.

В 2005 году в честь полувекового юбилея города буквы стелы окрасили красной светоотражающей краской.

В 2015 году ремонтники удалили старую краску, отшлифовали и зашпатлевали конструкцию. Рядом с надписью «Междуреченск» поменяли пьедестал — он стал выше, а венчающее его изображение герба города, наоборот, приобрело меньшие размеры, чем до реконструкции стелы.