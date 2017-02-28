Что лучше для похудения, тренажёрка или бассейн — вопрос дня
Сегодня 11:27
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Сегодня в рубрике «Вопрос дня» читательница Анастасия спрашивает, что лучше выбрать для похудения.
«Наконец-то появились деньги на спорт, и я не могу выбрать, что лучше, бассейн или обычные занятия в тренажёрке. По калориям расход вроде похожий, но в бассейне полезней заниматься. Девушки, кто худел с помощью бассейна или тренажёрки, где быстрее уйдёт вес?»
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Так что для похудения сначала нужно принять решение, а остальное не важно.