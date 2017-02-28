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Что лучше для похудения, тренажёрка или бассейн — вопрос дня

Сегодня 11:27
258
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Сегодня в рубрике «Вопрос дня» читательница Анастасия спрашивает, что лучше выбрать для похудения.

«Наконец-то появились деньги на спорт, и я не могу выбрать, что лучше, бассейн или обычные занятия в тренажёрке. По калориям расход вроде похожий, но в бассейне полезней заниматься. Девушки, кто худел с помощью бассейна или тренажёрки, где быстрее уйдёт вес?»

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru или в «предложку» нашей группы во «ВКонтакте» с пометкой «Вопрос дня».

Комментарии 9
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z
0 2
Правильное питание и кекс, в тренажерке и бассейне нельзя первое, небезопасно второе.
Так что для похудения сначала нужно принять решение, а остальное не важно.
ответить
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.
4 0
для похудения лучше прекратить жрать) а вообще, женщины. прекратите так заморачиваться на эту тему. вы у нас самые прекрасные!
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билдер
3 0
Для похудения лучше меньше жрать!независимо где ты тратишь калории,если ты их потребляешь больше,чем расходуешь,то ни бассейн,ни железо тебе не поможет.создай дефицит в 400-500 килокалорий,независимо от места их расходования,и результат не заставит себя ждать.успехов!
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Стася
1 1
Правильное питание + фитнес. Тренажерка, считаю, для коррекции фигуры, а не для похудения.
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практик теоретику
1 0
Кардио после силовой.
А потом в макдональдс,а вечером тортик с пирожными...и пох твои кардио и силовая.без дефицита калорий ничего не работает.
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качок
1 1
Комплекс из правильного питания, бассейна и грамотной программы тренировок на 3 дня в неделю
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Н
0 0
Некоторым типам фигуры тренажерка не поможет похудеть - наоборот появятся мышцы и фигура станет как тумбочка. Лучше не жрать и бег по стадиону (это вообще бесплатно), можно бассейн или кардио
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