Глава Новокузнецка заявил о необходимости ремонта проспекта Металлургов, но делать его «нахрапом», как Курако, нельзя.

О планах реконструкции главного проспекта города Сергей Кузнецов рассказал в прямом эфире.

Нам надо ремонтировать проспект Металлургов, без этого не обойтись. Эта самая центральная и историческая улица. Но это не означает, что мы должны были сделать всё нахрапом, как Курако. Его делали в 50-е годы и постепенно достраивали. Он изобилует всяческими сетями коммуникаций и инфраструктурой. Без проекта я то-то делать не рискну, надо быть просто идиотом, чтобы зайти и делать что-то без проекта. Мы не можем все коммуникации вскрыть и поставить население в определённую позу, — цитирует novokuznetsk.su слова главы города.

Мэр Новокузнецка добавил, что сейчас готовится предпроект. Это стадия, когда идёт сбор информации о размещении ливневой канализации, электро- и теплосетей, телефонных линий и других объектов. Предпроект разрабатывается в двух вариантов. Один из них предусматривает сохранение трамвайного движения, второй — его отсутствие.

По словам Сергея Кузнецова, для обсуждения реконструкции Металлургов будет собрано общественное слушание. Предпроект будет готов уже этой зимой.