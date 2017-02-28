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Мэр Новокузнецка рассказал о ремонте проспекта Металлургов

Сегодня 11:52
261
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
domofoto.ru

Глава Новокузнецка заявил о необходимости ремонта проспекта Металлургов, но делать его «нахрапом», как Курако, нельзя.

О планах реконструкции главного проспекта города Сергей Кузнецов рассказал в прямом эфире.

Нам надо ремонтировать проспект Металлургов, без этого не обойтись. Эта самая центральная и историческая улица. Но это не означает, что мы должны были сделать всё нахрапом, как Курако. Его делали в 50-е годы и постепенно достраивали. Он изобилует всяческими сетями коммуникаций и инфраструктурой. Без проекта я то-то делать не рискну, надо быть просто идиотом, чтобы зайти и делать что-то без проекта. Мы не можем все коммуникации вскрыть и поставить население в определённую позу, — цитирует novokuznetsk.su слова главы города.

Мэр Новокузнецка добавил, что сейчас готовится предпроект. Это стадия, когда идёт сбор информации о размещении ливневой канализации, электро- и теплосетей, телефонных линий и других объектов. Предпроект разрабатывается в двух вариантов. Один из них предусматривает сохранение трамвайного движения, второй — его отсутствие.

По словам Сергея Кузнецова, для обсуждения реконструкции Металлургов будет собрано общественное слушание. Предпроект будет готов уже этой зимой.

Комментарии 3
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Какой у нашего мэра слог!!! Да, население не стоит ставить в позы, определенно -))))-
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Дон Хенаро 42919
0 0
ВГ....где статья о обещанном ремонте трамвайного полотна в Кузнецком районе?
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КоляYeti 13293
0 2
Зачем тратиться на "грохочущий" проект? Бесплатно никто хваленые рельсы ЕВРАЗА городу поставлять не станет и пенсы не откажутся ездить за счет работоспособного населения за 4 рубика...
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