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Угадай стоимость квартиры в Новокузнецке — тест

Сегодня 12:02
214
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Ориентироваться на рынке недвижимости бывает не просто. Проверьте насколько объективно вы сможете оценить стоимость квартиры в Новокузнецке.

Журналисты ВашГород.ру подобрали реальные объекты, которые продаются в разных районах Новокузнецка. Просто посмотрите на них и подумайте, за какую цену они выставлены на продажу.

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Комментарии 3
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Анонимный пользователь
2 0
1 из 5! это катастрофа)))
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1117
0 1
1 из 5! это катастрофа)))
Да нет))) Просто это нереальная оценка этих квартир. Хозяевам, которые ТАК оценивают своё жильё, надо с небес на землю опуститься.
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олег
0 0
лучше цену реальной продажи огласите, это еще минус 10-20 процентов
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