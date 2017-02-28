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В Новосибирске митинг против коррупции собрал тысячи человек

В кемеровской «Ленте» нашли просрочку

Сегодня 12:20
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
sndko.ru

Гипермаркет «Лента» в Кемерове предлагал покупателям сразу несколько видов продукции с истёкшим сроком годности.

Среди них фруктовые муссы, желе, эклеры, расфасованные сыры, копчёная форель и скумбрия в вакуумной упаковке. Нарушения в «Ленте» на проспекте Ленинградском выявили депутаты Совета народных депутатов Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Во время традиционного рейда по торговым точкам народные избранники посетили ещё один магазин на Ленинградском — «Холди-дискаунтер». Оказалось, что целый ряд продуктов здесь хранится с нарушениями температурного режима. Кроме того, вопросы возникли к упаковкам полуфабрикатов: сотрудники плохо следят за её целостностью.

Все выявленные замечания внесены в книгу отзывов и предложений торговых организаций. Региональные руководители сетей будут уведомлены о качестве работы их структурных подразделений.

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