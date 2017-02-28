До Дня города в Новокузнецке осталось совсем немного, и горожан интересует, кого из знаменитостей пригласят на вечерний концерт на Площади торжеств.

Напомним, недавно мэр города Сергей Кузнецов сказал, что на Дне города, скорее всего, будет кто-то из звёзд. ВашГород.ру решил узнать, чьё выступление понравилось бы нашим читателям.

Напомним, 1 июля Новокузнецк отмечает 399-й День рождения. Как мы уже писали, к празднику городу вернут знаменитый культурный объект.