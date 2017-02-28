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В Новосибирске митинг против коррупции собрал тысячи человек

Аман Тулеев вернулся в Кузбасс

Сегодня 13:16
4948
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
tek.securitymedia.ru

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев прилетел в Кемерово из Германии.

Как сообщают кемеровские СМИ, глава региона находился за рубежом на лечении. В Кузбасс он прибыл 11 июня.

Ранее сообщалось, что с 22 мая Аман Тулеев ушёл в десятидневный отпуск. Пресс-секретарь губернатора Алексей Доронгов пояснил ВашГород.ру, что Аман Тулеев будет находиться в отпуске до конца этой недели.

Комментарии 38
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Дон Хенаро 42992
59 2
В отставку то пойдет..или будет сидеть в кресле пока вперед ногами не вынесут?
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Андрей
29 0
Вернулся и аххнул от цены на бензин
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сова
6 11
Дон Хенаро:
В отставку то пойдет..или будет сидеть в кресле пока вперед ногами не вынесут?
Дайте телефон или адрес в Новокузнецке, руководителя штаба Навального.
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Бусина
29 3
Так 10-дневный отпуск давно прошел..остальные дни это прогул??? Или продлил отпуск??? Может стОит самому уйти??? Чай не шешнадцать...и уже нет сил выполнять свои обязанности??? Зачем делать делать видимость присутствия на посту, не вникать в дела которые творят замы??? Последнее растаскивают же!!!
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сова
5 16
Прогул может быть у нас с вами, а у него больничный. Такие должности очень сильно затягивают человека и самому уйти, это очень трудно! Человек врастает в своё место. А растаскивают всё, это уже паразиты, которые пользуются его состоянием.
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доп
10 4

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Представительства в Нк нету Навального. Телефон 36–87–91 представиться наполеоном.
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Анонимный пользователь
2 0
Представительства в Нк нету Навального. Телефон 36–87–91 представиться наполеоном.
Новокузнецкая клиническая психиатрическая больница
ответить
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сова
5 11
Представительства в Нк нету Навального. Телефон 36–87–91 представиться наполеоном.
Совсем не смешно, даже по-детски!
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Анонимный пользователь
12 2
Совсем не смешно, даже по-детски!
А вы уже звонили?)
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сова
2 12
А вы уже звонили?)
Зачем? Мне далеко за 15.
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ха
18 5
А вы уже звонили?)
Угу. Так и сказала что сова, от хенары. И как давай с ходу про врачей-убийц и брошеный подростками авто на ее парковке на который ходят поглядывают и облизываются стаи террористов, примеряются это авто ловчее взорвать.
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Васёк
3 4
Представительства в Нк нету Навального. Телефон 36–87–91 представиться наполеоном.
Представительство есть и его вчера на митинге анонсировали.
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Jackie
25 6
Плохой он или хороший губер, как человека жалко, уже на ладан дышит. Он уже пожилой ведь, ну надо уходить, ведь не может уже руководить(( Уже бы спокойно покинул пост и дальше общался бы с внуками...
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Люся
2 16
Угу. Так и сказала что сова, от хенары. И как давай с ходу про врачей-убийц и брошеный подростками авто на ее парковке на который ходят поглядывают и облизываются стаи террористов, примеряются это авто ловчее взорвать.
Ты с какого унитаза, выползло чудо???
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Акрихин
40 0
Стыдно должно быть?
Столько лет строили...строили ...поднимали Кузбасс с колен.....
В итоге что построили?
Лечим себя за рубежами .......
Или всем доступно такое лечение?
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сова
2 10
Представительство есть и его вчера на митинге анонсировали.
Ну озвучьте, если есть в Новокузнецке это представительство и его представители. А то только одни волонтёры везде. Ведь не все могут ездить в Кемерово на их штаб. Только одни призывы - подпишись да пожертвуй!
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сова
19 14
Стыдно должно быть?
Столько лет строили...строили ...поднимали Кузбасс с колен.....
В итоге что построили?
Лечим себя за рубежами .......
Или всем доступно такое лечение?
Правильно сказали! Если уж губернатор боится доверять свою жизнь даже Кемеровским врачам, не говоря про Новокузнецких, то уж что говорить про остальное обычное население!!!! Но все так яро защищают своих родственников из медицины.
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гыы
16 2
Ты с какого унитаза, выползло чудо???
Сова по ночам еще и Люськой на обьездной подрабатывает?!
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Ветер перемен...
11 8

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Думаю Навальному нужно выпустить ещё одно громкое расследование: он вам не Аман. А что же он в простую больницу не обратился? Пусть на себе почувствует как лечат простых граждан. Вон в 11 его положить.
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Венz
13 0
Так 10-дневный отпуск давно прошел..остальные дни это прогул??? Или продлил отпуск??? Может стОит самому уйти??? Чай не шешнадцать...и уже нет сил выполнять свои обязанности??? Зачем делать делать видимость присутствия на посту, не вникать в дела которые творят замы??? Последнее растаскивают же!!!
А он и так на работе появлялся лишь эпизодически, а его пресс служба изовралась!
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Инокентий
5 0
Думаю Навальному нужно выпустить ещё одно громкое расследование: он вам не Аман. А что же он в простую больницу не обратился? Пусть на себе почувствует как лечат простых граждан. Вон в 11 его положить.
Думается мне, что он в 11 в кабинете главврача, простите, какать не сядет! Не то что там лечиться...
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я
0 2

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55-55-55-55-55-55-55-55
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Виктор Овчинников
1 0

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222
2 0

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Он группы инвалидности не помогает выбивать. И врачам, которые Вас уморить хотят на протяжении 3-х десятков лет, не смогут ничего сделать. Так что, это дохлый номер.
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Эн
11 0
Плохой он или хороший губер, как человека жалко, уже на ладан дышит. Он уже пожилой ведь, ну надо уходить, ведь не может уже руководить(( Уже бы спокойно покинул пост и дальше общался бы с внуками...
Никто его не заставляет губернаторствовать ! Или работай , или болей ! Ничего личного ! А его отчеты о хорошей жизни в Кузбассе и заплатах???? Это не стыдно ?!? Такой регион просирается !!!
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сова
0 7
Он группы инвалидности не помогает выбивать. И врачам, которые Вас уморить хотят на протяжении 3-х десятков лет, не смогут ничего сделать. Так что, это дохлый номер.
Это вы уже проверили на себе что ли, что всё знаете? Как дети ей богу, лишь бы языком что потрепать. А если вдруг смогут что-то сделать с нашей ОПГ в медицине, то вы умрёте?
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Эн
6 0
И лечиться надо было в благополучном Кузбассе !!! У нас ведь все хорошо . Благодетель ....
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Денис
1 0

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по
1 0
Это вы уже проверили на себе что ли, что всё знаете? Как дети ей богу, лишь бы языком что потрепать. А если вдруг смогут что-то сделать с нашей ОПГ в медицине, то вы умрёте?
он же обычный трепач что вам что ли будет вопросы решать. Дали деньги он их должен теперь отрабатывать ничего личного. Мало людей выведет на улицы уволят. Тем не менее вам ничего не мешает обратиться к нему в штаб. Как говорится попытка не пытка.
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сова
0 4

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Неужели у нас ещё прокуратура что-то может признавать по закону? Сайт "Коррупция.NET" не работал одно время, его закрывали. Уже открыли что-ли?
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сова
0 4

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Неужели у нас ещё прокуратура что-то может признавать по закону? Сайт "Коррупция.NET" не работал одно время, его закрывали. Уже открыли что-ли?
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сова
0 0

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Про какие вы развития в Кузбассе говорите? Тут просто выживать опасно и не всем удаётся! Вам видимо нравится заниматься этой темой. ой ребёнок тоже мечтает работать на съёмках кино какого нибудь. Но у нас нет перспектив в Кузбассе. По тому молодые и уезжают отсюда. А хотя, почему бы вам молодым и не организовать всё то, о чём вы пишите? Дерзайте!
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сова
0 0

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Про какие вы развития в Кузбассе говорите? Тут просто выживать опасно и не всем удаётся! Вам видимо нравится заниматься этой темой. ой ребёнок тоже мечтает работать на съёмках кино какого нибудь. Но у нас нет перспектив в Кузбассе. По тому молодые и уезжают отсюда. А хотя, почему бы вам молодым и не организовать всё то, о чём вы пишите? Дерзайте!
ответить
аватар
сова
0 4
Про какие вы развития в Кузбассе говорите? Тут просто выживать опасно и не всем удаётся! Вам видимо нравится заниматься этой темой. ой ребёнок тоже мечтает работать на съёмках кино какого нибудь. Но у нас нет перспектив в Кузбассе. По тому молодые и уезжают отсюда. А хотя, почему бы вам молодым и не организовать всё то, о чём вы пишите? Дерзайте!
Нет, ну это что-то с чем-то. Мышка дуреет, даже комменты удаляет сама.
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Денис
0 1
Тулеев, делает только видимость что в Кузбассе все ок! В Кузбассе его хваленом нет нехрена для развития! Не одной киношколы сильной, нет киностудий, нет продакшн студий, нет киновузов, нет анимационных студий нормальных, нет нехрена нормального, в Кузбассе негде развиваться!
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Денис
0 3
Про какие вы развития в Кузбассе говорите? Тут просто выживать опасно и не всем удаётся! Вам видимо нравится заниматься этой темой. ой ребёнок тоже мечтает работать на съёмках кино какого нибудь. Но у нас нет перспектив в Кузбассе. По тому молодые и уезжают отсюда. А хотя, почему бы вам молодым и не организовать всё то, о чём вы пишите? Дерзайте!
Ну я в кино нехочу, максимум съёмка в ТВ рекламе, массовке на передачах, а так меня 3D анимация, 3D моделирование, VFX, цифровой скульптинг, есть очень сильно желание создать анимационный сериал, своя студия
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сова
0 0
Слава Путину, здоровья Аман Гумировичу !
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Зачем нам инвалид-пенсионер?
0 0
Кто это чудовище, которое его воскресило????????????????????
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