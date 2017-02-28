Губернатор Кузбасса Аман Тулеев прилетел в Кемерово из Германии.

Как сообщают кемеровские СМИ, глава региона находился за рубежом на лечении. В Кузбасс он прибыл 11 июня.

Ранее сообщалось, что с 22 мая Аман Тулеев ушёл в десятидневный отпуск. Пресс-секретарь губернатора Алексей Доронгов пояснил ВашГород.ру, что Аман Тулеев будет находиться в отпуске до конца этой недели.