Аман Тулеев вернулся в Кузбасс
Сегодня 13:16
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Губернатор Кузбасса Аман Тулеев прилетел в Кемерово из Германии.
Как сообщают кемеровские СМИ, глава региона находился за рубежом на лечении. В Кузбасс он прибыл 11 июня.
Ранее сообщалось, что с 22 мая Аман Тулеев ушёл в десятидневный отпуск. Пресс-секретарь губернатора Алексей Доронгов пояснил ВашГород.ру, что Аман Тулеев будет находиться в отпуске до конца этой недели.
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В отставку то пойдет..или будет сидеть в кресле пока вперед ногами не вынесут?
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.Представительства в Нк нету Навального. Телефон 36–87–91 представиться наполеоном.
Столько лет строили...строили ...поднимали Кузбасс с колен.....
В итоге что построили?
Лечим себя за рубежами .......
Или всем доступно такое лечение?
Столько лет строили...строили ...поднимали Кузбасс с колен.....
В итоге что построили?
Лечим себя за рубежами .......
Или всем доступно такое лечение?
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.Думаю Навальному нужно выпустить ещё одно громкое расследование: он вам не Аман. А что же он в простую больницу не обратился? Пусть на себе почувствует как лечат простых граждан. Вон в 11 его положить.
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.55-55-55-55-55-55-55-55
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Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.Он группы инвалидности не помогает выбивать. И врачам, которые Вас уморить хотят на протяжении 3-х десятков лет, не смогут ничего сделать. Так что, это дохлый номер.
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Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.Неужели у нас ещё прокуратура что-то может признавать по закону? Сайт "Коррупция.NET" не работал одно время, его закрывали. Уже открыли что-ли?
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.Неужели у нас ещё прокуратура что-то может признавать по закону? Сайт "Коррупция.NET" не работал одно время, его закрывали. Уже открыли что-ли?
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.Про какие вы развития в Кузбассе говорите? Тут просто выживать опасно и не всем удаётся! Вам видимо нравится заниматься этой темой. ой ребёнок тоже мечтает работать на съёмках кино какого нибудь. Но у нас нет перспектив в Кузбассе. По тому молодые и уезжают отсюда. А хотя, почему бы вам молодым и не организовать всё то, о чём вы пишите? Дерзайте!
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.Про какие вы развития в Кузбассе говорите? Тут просто выживать опасно и не всем удаётся! Вам видимо нравится заниматься этой темой. ой ребёнок тоже мечтает работать на съёмках кино какого нибудь. Но у нас нет перспектив в Кузбассе. По тому молодые и уезжают отсюда. А хотя, почему бы вам молодым и не организовать всё то, о чём вы пишите? Дерзайте!