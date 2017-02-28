В России подвели итоги единых госэкзаменов по информатике, географии и математике базового уровня.

Число участников первых ЕГЭ-2017, не преодолевших минимальные пороги, снизилось по сравнению с прошлым годом. Так, минимальный барьер по математике не преодолели 3,4 процента участников ЕГЭ, тогда как в прошлом году таких ребят было 4,6 процента.

Всего участие в ЕГЭ по математике базового уровня в этом году приняли 543 тысячи человек. Средний балл составил 4,24 балла (в 2016 году — 4,15 баллов). Такие данные приводит Рособрнадзор, сообщает пресс-служба департамента образования и науки Кемеровской области.

Минимум по географии — 37 баллов — не смогли набрать 9,3 процента участников ЕГЭ (в прошлом году — 13 процентов). Всего этот предмет сдавали около 14 тысяч человек.

ЕГЭ по информатике сдавали около 53 тысяч россиян. Минимальный порог составлял 40 баллов. Его не смогли преодолеть 9,3 процента участников (в прошлом году 12,4 процента).

Сегодня, 13 июня, выпускники сдают ЕГЭ по биологии и письменную часть по иностранным языкам.