В праздничный день на кузбасской трассе случилась трагедия
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12 июня в Чебулинском районе в ДТП погиб мужчина.
Это произошло на трассе Р-255 «Сибирь» вечером. По предварительным данным, водитель «Хонды Цр-в» обогнал грузовик и там врезался в попутную «Дэу Нексия». Водитель второй машины поворачивал налево и не убедился, что путь чист.
В итоге 63-летний водитель «Дэу Нексия» от травм погиб на месте, до приезда медиков, пишут «Вести-Кузбасс». Других жертв в ДТП нет.
Предварительно, водитель «Хонды» был трезв. По факту аварии правоохранители проводят проверку.
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