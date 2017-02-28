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В праздничный день на кузбасской трассе случилась трагедия

Сегодня 14:22
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Ednist.info

12 июня в Чебулинском районе в ДТП погиб мужчина.

Это произошло на трассе Р-255 «Сибирь» вечером. По предварительным данным, водитель «Хонды Цр-в» обогнал грузовик и там врезался в попутную «Дэу Нексия». Водитель второй машины поворачивал налево и не убедился, что путь чист.

В итоге 63-летний водитель «Дэу Нексия» от травм погиб на месте, до приезда медиков, пишут «Вести-Кузбасс». Других жертв в ДТП нет.

Предварительно, водитель «Хонды» был трезв. По факту аварии правоохранители проводят проверку.

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