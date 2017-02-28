В России дорожает жильё — рейтинг стран по росту цен на недвижимость
Сегодня 14:44
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Названы страны, в которых сильнее всего подорожало жильё, а в которых недвижимость упала в цене.
Россия в этом списке заняла 34 место. С начала года стоимость жилья увеличилась на 4,3%, а за год цены выросли на 5,3%. Самый резкий скачок цен зафиксирован в Исландии (17,8%), сообщают «Вести».
Также серьёзный рост цен отмечается в Гонконге (14,4%), Новой Зеландии (13,8%), Канаде (13,5%), и Турции (13,3%). Сильнее всего жилье подешевело на Украине — на 9,4%. Сингапур потерял в цене 2%, Греция 1,8%, Тайвань 1,7%, Кипр 1,3%.
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