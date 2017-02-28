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В Новокузнецке исчезает легендарный советский магазин

Сегодня 14:47
1078
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Скоро магазин «Орбита» останется только в памяти новокузнечан и на фотографиях.

Как стало известно журналисту ВашГород.ру, сейчас на месте демонтируют буквы «Орбиты». Одну надпись уже полностью сняли, сейчас убирают вторую.

Напомним, магазин «Орбита» в Новокузнецке простоял несколько десятков лет. В последнее время там в основном торговали мелкие частники. Но весной 2017 года арендаторов начали выгонять. Как мы уже писали, появилась информация, что большую часть площади займёт «Мария-Ра».

Барнаульская торговая сеть давно завоёвывает Новокузнецк. Так, им уступило часть места кафе «Колос».

Как уже сообщал ВашГород.ру, также в Новокузнецке закрылись магазины «Ближний». Местных ритейлеров почти не осталось.

Комментарии 7
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Читатель
27 0
Из легендарного последние лет 20 там только вывеска и была
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stek
22 0
Эдак скоро и буквы "новокузнецк" демонтируют: выкупят город иногородцы со всеми потрохами и переименуют......)
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Эн
4 0
Достала уже эта Мария ра !!! Но если есть спрос, есть предложение!!! Народ туда с удовольствием ходит ! Хотя продукты - жесть !
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shuten
0 0
Из легендарного последние лет 20 там только вывеска и была
Согласен с вами, была куча отделов со всякой ерундой по задраным ценам. А теперь будет мария-ра первой категории! Из всех отделов нравился только "электроинструмент" , но и он в последнее время заггулся :(
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Галинка
0 1
Лучше напишите о легендарном магазине советских времен "Изумруд". Который сохранился до сих пор, не изменил профиль и вполне процветает.
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Евгений
2 0
Лучше напишите о легендарном магазине советских времен "Изумруд". Который сохранился до сих пор, не изменил профиль и вполне процветает.
А лучше напишите, о тех местных, кто выжил после 90 х, наверно таких по пальцам пересчитать можно
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