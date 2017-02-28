Скоро магазин «Орбита» останется только в памяти новокузнечан и на фотографиях.

Как стало известно журналисту ВашГород.ру, сейчас на месте демонтируют буквы «Орбиты». Одну надпись уже полностью сняли, сейчас убирают вторую.

Напомним, магазин «Орбита» в Новокузнецке простоял несколько десятков лет. В последнее время там в основном торговали мелкие частники. Но весной 2017 года арендаторов начали выгонять. Как мы уже писали, появилась информация, что большую часть площади займёт «Мария-Ра».

Барнаульская торговая сеть давно завоёвывает Новокузнецк. Так, им уступило часть места кафе «Колос».

Как уже сообщал ВашГород.ру, также в Новокузнецке закрылись магазины «Ближний». Местных ритейлеров почти не осталось.