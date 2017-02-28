Дальнобойщики вышли на семейный флешмоб с призывом обратить внимание на состояние российских дорог.

Акцию организовали участники автомобильного движения «12 тонн». Они провели «Игру в инспекторов». Дети осмотрели дорожное покрытие на предмет повреждений и с помощью игрушечных машин «отремонтировали» дорогу.

Взрослые собрали подписи и подготовили письмо в Минтранс с требованием отремонтировать трассы и обратить внимание на проблему безопасности на дорогах.

Видеоролик о флешмобе, состоявшемся в Москве, опубликован на канале «12 тонн» на ютьуб. Как сообщили организаторы, к акции уже присоединились Санкт-Петербург, Воронеж, Нижний Новгород, Вязники, Набережные Челны, Йошкар-Ола, Новосибирск.