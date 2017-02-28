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В Новосибирск придёт аномальная жара

В Новокузнецке вандалы разрушают Арт-сквер — читатели

Сегодня 18:00
618
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
читатели ВашГород.ру

По словам читательницы ВашГород.ру, в Новокузнецке неизвестные испортили одну из конструкций Арт-сквера.

«Тут явно были вандалы, не мог сам такой большой кусок отвалиться. И не стыдно им? Мэр и администрация устанавливают новые достопримечательности, делают наш город красивым и уютным, а кое-кто относится к этому, как свиньи. А нас с вами лишают красивого города», — возмутилась новокузнечанка.

Напомним, это уже не первый раз, когда неизвестные портят Арт-сквер. Ранее вандалы разломали «Тающие часы» и повредили уличное пианино.

Комментарии 14
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да-да
6 0
Ходили пешие милицейские патрули - все было пучком!
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Степан
4 5
Биомусор ходячий. Таких надо жестко штрафовать. А не с водителей деньги сосать.
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Строитель
25 5
Видно, что халтура очередная. На голый бетон фуякнули мозаику. Насечку надо было нормальную делать или сетку. Помнится, что это было сделано с участием мЕра сережи, все то, чего касается этот лузер, все разваливается.
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777
5 2
Ходили пешие милицейские патрули - все было пучком!
они и сейчас до 22-00 ходят...только что видел..Само похоже рушиться ...деньги по Миним...вложили по МАКСИМУ отжали!!!!
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Степан
1 12
Видно, что халтура очередная. На голый бетон фуякнули мозаику. Насечку надо было нормальную делать или сетку. Помнится, что это было сделано с участием мЕра сережи, все то, чего касается этот лузер, все разваливается.
Если ломать, то все все сломается. При чнм тут мэр Сережа, как ты его называешь. У меня панос тоже потомучто я живу в городе, в котором мэр Кузнецов? Тогда в отставку его, надоел!
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Эрмитаж
27 1
В чем заключается красота ненаглядная в этом облепленном куске бетона, этой пое*ени?
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ххх
0 1
В чем заключается красота ненаглядная в этом облепленном куске бетона, этой пое*ени?
Кто-то и картинах Эрмитажа видит "мазню", такие как ты! Если у нас в городе у людей такая культура, что они все разрушают какой смысл делать что-то великое?
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ххх
1 1
И, кстати, встану в очередной раз на защиту мэра: с себя надо начинать каждому, с себя!!! Гадите, ломаете все вы и ваши дети, а не мэр. Смысла нет вообще никакого для таких свиней что-то делать!
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y
1 0
И, кстати, встану в очередной раз на защиту мэра: с себя надо начинать каждому, с себя!!! Гадите, ломаете все вы и ваши дети, а не мэр. Смысла нет вообще никакого для таких свиней что-то делать!
Так с тулиивцев дети и учатся ... сначала огородите дитей от них, а потом требуйте с родителей.
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Сан Саныч 4446
1 0
Здесь больше сама природа разрушила чем человек.
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Эн
0 0
Поставить камеры , рядом отдел полиции есть . Одних поймают , другие уже не полезут . Дебилов хватает ...
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Читатель
0 0
На фото видно, что вся лепка в трещинах. Похоже , что от воды, штукатурка отошла от бетона, а потом либо дети попинали, либо сама отпала. Попробуйте от 9 этажных домов мозайку отколупать. Не получится.
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