По словам читательницы ВашГород.ру, в Новокузнецке неизвестные испортили одну из конструкций Арт-сквера.

«Тут явно были вандалы, не мог сам такой большой кусок отвалиться. И не стыдно им? Мэр и администрация устанавливают новые достопримечательности, делают наш город красивым и уютным, а кое-кто относится к этому, как свиньи. А нас с вами лишают красивого города», — возмутилась новокузнечанка.

Напомним, это уже не первый раз, когда неизвестные портят Арт-сквер. Ранее вандалы разломали «Тающие часы» и повредили уличное пианино.