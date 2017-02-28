В Новокузнецке вандалы разрушают Арт-сквер — читатели
Сегодня 18:00
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По словам читательницы ВашГород.ру, в Новокузнецке неизвестные испортили одну из конструкций Арт-сквера.
«Тут явно были вандалы, не мог сам такой большой кусок отвалиться. И не стыдно им? Мэр и администрация устанавливают новые достопримечательности, делают наш город красивым и уютным, а кое-кто относится к этому, как свиньи. А нас с вами лишают красивого города», — возмутилась новокузнечанка.
Напомним, это уже не первый раз, когда неизвестные портят Арт-сквер. Ранее вандалы разломали «Тающие часы» и повредили уличное пианино.
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