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В Кузбасс возвращается летняя жара

Сегодня 15:25
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
medloger.ru

Температура воздуха поднимется выше 30 градусов, а дожди прекратятся.

В среду, 14 июня, днём ожидается 22…27 градусов со знаком «плюс». Ветер восточный умеренный, по области с порывами до 13 метров в секунду, сообщает Кемеровский гидрометцентр.

В ночь на четверг, 15 июня, температура понизится до +9…+14 градусов. Днём воздух прогреется до +26…+31. Ветер сменит направление на южное, будет умеренным.

Ночью в пятницу, 16 июня, ожидается +10…+15 градусов. Днём будет жарко, как и в четверг.

В субботу, 17 июня, столбик термометра днём повысится до отметок +28…+33 градуса. Южный ветер будет умеренным, местами с порывами до 13 метров в секунду.

Воскресная ночь будет тёплой. Синоптики прогнозируют 15…20 выше ноля. Днём ожидается +30 градусов и выше.

Комментарии 2
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сова
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Да не ужели! Как здорово, хоть погреться!!!!
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сова
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Да не ужели! Как здорово, хоть погреться!!!!
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