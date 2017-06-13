Температура воздуха поднимется выше 30 градусов, а дожди прекратятся.

В среду, 14 июня, днём ожидается 22…27 градусов со знаком «плюс». Ветер восточный умеренный, по области с порывами до 13 метров в секунду, сообщает Кемеровский гидрометцентр.

В ночь на четверг, 15 июня, температура понизится до +9…+14 градусов. Днём воздух прогреется до +26…+31. Ветер сменит направление на южное, будет умеренным.

Ночью в пятницу, 16 июня, ожидается +10…+15 градусов. Днём будет жарко, как и в четверг.

В субботу, 17 июня, столбик термометра днём повысится до отметок +28…+33 градуса. Южный ветер будет умеренным, местами с порывами до 13 метров в секунду.

Воскресная ночь будет тёплой. Синоптики прогнозируют 15…20 выше ноля. Днём ожидается +30 градусов и выше.