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В Кемерове появился памятник дорожной спецтехнике

Сегодня 15:47
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kemerovo.ru

Грузовик ЗИЛ-130, отслуживший четверть века, установили на специальном постаменте.

Своеобразный памятник дорожной спецтехнике появился на улице 2-ая Камышинская. А вокруг него обустроен сквер.

На почётном месте в новой зелёной зоне установлен 25-летний работяга — ЗИЛ 130-й модели — ровесник эксплуатационного участка предприятия. Когда-то он разбрасывал песок на дорогах Заводского района, а сегодня «отдыхает» на специальном постаменте, — отмечается в пресс-релизе администрации Кемерова.

Новую зелёную зону создали сотрудники дорожного предприятия АО «ДЭК». Они высадили 70 квадратных метров цветников, 35 саженцев липы, душистой сирени, сосёнок и 7 вечнозелёных туй. В сквере обустроены пешеходные дорожки из тротуарной плитки, установлены два садовых дивана.

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