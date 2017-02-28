Каждому будущему покупателю обязательно к прочтению — о чем стоит побеспокоиться, чтобы сделать правильный и безопасный выбор будущей квартиры.

Для начала посмотрим на три самых рисковых периода в сделках с недвижимостью:

Мошенничество или ошибки до момента регистрации сделки

Неприятности в момент регистрации сделки с недвижимостью

Проблемы после регистрации сделки с недвижимостью

Итак, как бы вам ни понравилась квартира, всегда нужно оценивать будущую покупку с «холодной» головой. Что может насторожить в тысячах вариантов квартир? Конечно же, стоимость. Если она значительно ниже, чем на подобные варианты, это повод насторожиться. «Чистая» продажа возможна при правильной цене или же если это горящий вариант, но такое случается не так часто.

Второй момент — в регистрации сделки (он составляет 7 рабочих дней, если документы поданы через Управление Росреестра, и 9 рабочих дней, если поданы через МФЦ). И в этот период тоже могут возникнуть сложности — например, при самостоятельном оформлении документов, отзыве согласия супруга (или супруги) собственника на продажу квартиры или наложение ареста. Все это чревато риском остаться без денег и без квартиры.

Ну, а после регистрации одна из опасностей — появление наследников буквально «из ниоткуда» — например, из мест лишения свободы. И здесь без надежного тыла не обойтись.

В случае, если с квартирой что-то произошло, помните: вы под защитой. Покупателям при проведении безопасной сделки компания «ЭТАЖИ» выдает «Гарантийный сертификат» бесплатно.

Он распространяется на 5 самых частых случаев:

оспаривание наследниками права собственности Принципала на Объект и/или на Долю;

оспаривание физическими лицами законности приватизации Объекта;

оспаривание Сделки физическими лицами из-за наличия на момент ее совершения запрета на отчуждение Объекта, не указанного в выписке из ЕГРП на Объект;

оспаривание Сделки бывшим супругом/супругой продавца Объекта;

оспаривание Сделки лицом, которое обладает преимущественным правом покупки Объекта и/или Доли Объекта

В случае утери прав собственности клиентом компания «ЭТАЖИ» возмещает сумму, которую он потратил на покупку жилья. Скачайте «Положение о гарантийных обязательствах» с сайта etagi.com и убедитесь в прозрачности и безопасности сделки с недвижимостью.

Выбирайте безопасные сделки и защитите себя от рисков при покупке недвижимости вместе с компанией «ЭТАЖИ». И помните: «ЭТАЖИ», Федеральная риелторская компания в Новокузнецке — это красный логотип и сайт etagi.com.