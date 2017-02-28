Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов поделился планами развития хоккея в городе.
Поводом для беседы на эту тему стал вылет ХК «Металлург» из Континентальной хоккейной лиги. С момента этого события прошло без малого месяц, но для новокузнечан «хоккейный» вопрос остаётся по-прежнему актуальным.
Традицию нужно сохранить. Мы не можем хоккей как традицию взять и обнулить, как с нами поступила КХЛ. Поэтому мы должны идти в ВХЛ и пытаться играть там. Мы должны зафиксироваться в ВХЛ, показать там свою состоятельность, чёткую традицию новокузнецкого хоккея и силу. То, что делают болельщики и фанаты — правильно, пусть пишут. Им можно, хоть что. Они фанаты, для них это есть, и это их реальный интерес, который, по сути, снизили. Дальше — нужно продолжать традиции хоккейной детской школы, которая подготовила немало игроков. Это не спорт больших достижений через деньги. Это спорт желания и стремления. Вот его мы будем поддерживать, — рассказал Кузнецов в студии Ново-ТВ.
По его словам, «Металлург» уже подал заявку в ВХЛ. Сейчас идёт процедура оформления.
Глава города добавил, что сам он не намерен выходить из состава попечительского совета ХК «Металлург», но его состав обновится.
Мы туда введём тех людей, которые буду состоятельными, которые будут спонсировать и могут задавать соответствующие вопросы. Первый вопрос мы зададим дирекции клуба: отчитайтесь! Второй вопрос — мы должны потребовать концепцию развития хоккея. Они должны представить нам концепцию, стратегию развития хоккея и тактику. И мы должны на общественном совете города заслушать их, задать вопросы и утвердить — принимаем мы это или не принимаем, — пояснил мэр Новокузнецка.
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