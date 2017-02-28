Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов поделился планами развития хоккея в городе.

Поводом для беседы на эту тему стал вылет ХК «Металлург» из Континентальной хоккейной лиги. С момента этого события прошло без малого месяц, но для новокузнечан «хоккейный» вопрос остаётся по-прежнему актуальным.

Традицию нужно сохранить. Мы не можем хоккей как традицию взять и обнулить, как с нами поступила КХЛ. Поэтому мы должны идти в ВХЛ и пытаться играть там. Мы должны зафиксироваться в ВХЛ, показать там свою состоятельность, чёткую традицию новокузнецкого хоккея и силу. То, что делают болельщики и фанаты — правильно, пусть пишут. Им можно, хоть что. Они фанаты, для них это есть, и это их реальный интерес, который, по сути, снизили. Дальше — нужно продолжать традиции хоккейной детской школы, которая подготовила немало игроков. Это не спорт больших достижений через деньги. Это спорт желания и стремления. Вот его мы будем поддерживать, — рассказал Кузнецов в студии Ново-ТВ.

По его словам, «Металлург» уже подал заявку в ВХЛ. Сейчас идёт процедура оформления.

Глава города добавил, что сам он не намерен выходить из состава попечительского совета ХК «Металлург», но его состав обновится.