В Новокузнецке работают сотни агентств недвижимости и три застройщика. Продаются более 6 тысяч квартир на вторичном рынке и около 3 тысяч — в новостройках.

По данным сайта ДубльГис, в Новокузнецке работают 262(!) агентства недвижимости. В этот перечень входят, как большие компании с множеством филиалов, так и мелкие в штате, которых значится один или несколько риелторов.

Из этого огромного количества агентств всего лишь 38 компаний являются членами объединений риелторов. 17 организаций состоят в Ассоциации риелторов Кемеровской области (АРКО) и 21 — в Российской гильдии риелторов (РГР).

Среди застройщиков представлены: ФРЖС, НДСК и УК Союз. Но у первых двух в последнее время дела идут не очень хорошо. Как сообщал заместитель главы Новокузнецка по строительству Виталий Солоненко, в настоящее время на продаже в Новокузнецке находится около 3 тысяч квартир в новостройках.

На вторичном рынке, по данным «Авито», представлены 6 042 предложений квартир и 2 584 загородных домов. Из данных предложений через агентства недвижимости продаются 4 571 квартира и 1 295 домов.

Для сравнения, в Кемерове в настоящий момент продаются 5 068 квартир и 2 478 домов. Через агентства недвижимости, которых на рынке работает около 200, продаётся всего 3 000 квартир и 1 000 загородных домов.

В целом ситуация на рынке недвижимости оставляет желать лучшего. Цены на квартиры держаться на уровне 2004−2005 годов.