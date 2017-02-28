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Недвижимость и строительство

Что из себя представляет рынок недвижимости в Новокузнецке

Сегодня 08:00
944
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В Новокузнецке работают сотни агентств недвижимости и три застройщика. Продаются более 6 тысяч квартир на вторичном рынке и около 3 тысяч — в новостройках.

По данным сайта ДубльГис, в Новокузнецке работают 262(!) агентства недвижимости. В этот перечень входят, как большие компании с множеством филиалов, так и мелкие в штате, которых значится один или несколько риелторов.

Из этого огромного количества агентств всего лишь 38 компаний являются членами объединений риелторов. 17 организаций состоят в Ассоциации риелторов Кемеровской области (АРКО) и 21 — в Российской гильдии риелторов (РГР).

Среди застройщиков представлены: ФРЖС, НДСК и УК Союз. Но у первых двух в последнее время дела идут не очень хорошо. Как сообщал заместитель главы Новокузнецка по строительству Виталий Солоненко, в настоящее время на продаже в Новокузнецке находится около 3 тысяч квартир в новостройках.

На вторичном рынке, по данным «Авито», представлены 6 042 предложений квартир и 2 584 загородных домов. Из данных предложений через агентства недвижимости продаются 4 571 квартира и 1 295 домов.

Для сравнения, в Кемерове в настоящий момент продаются 5 068 квартир и 2 478 домов. Через агентства недвижимости, которых на рынке работает около 200, продаётся всего 3 000 квартир и 1 000 загородных домов.

В целом ситуация на рынке недвижимости оставляет желать лучшего. Цены на квартиры держаться на уровне 2004−2005 годов.

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Комментарии 6
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z
3 0
Ржака... так рынок недвижимости еще ни один прохиндеец не описывался.
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1
16 0
Новость то о чем? о количестве квартир в продаже?
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Чо
5 1
Также на рынке особняком стоит федеральное агентство — «Этажи» - это ключевая фраза, ради которой писалась эта недостатья.
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где
0 1
Также на рынке особняком стоит федеральное агентство — «Этажи» - это ключевая фраза, ради которой писалась эта недостатья.
где это написано? тебе приснилось.
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аватар
продаю квартиру
2 0
недвига вся колом стоит. как недомерок не пыхтит, как он не врет нам на голубом глазу, ничего не меняется к лучшему. вся молодежь сваливает в сиб, питер и московку. а старикам квартиры не нужны. вот и весь рынок.
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Чо
1 0
где это написано? тебе приснилось.
Стерли, чтобы не палиться, изначально фраза была.
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