Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Новосибирск придёт аномальная жара

Чем закончилась выставка «Уголь и майнинг»

Сегодня 19:30
737
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Novokuznetsk.su

На минувшей неделе в Новокузнецке прошла выставка «Уголь России и майнинг».

В город приехали порядка 600 участников из 24 государств. Бизнесмены и простые горожане увидели 5 000 экспонатов. Среди них выбрали лучшие, и призёрами в том числе стали 18 организаций из Кемеровской области.

Помимо этого, наши земляки взяли три из семи гран-при. В их числе — новокузнецкие компании «Сибэлектро» и «Завод модульных дегазационных установок».

А горожане посетили ярмарку вакансий, по итогам которой 67 человек получили приглашение на работу. Бизнесмены и власти обсудили роль топливно-энергетического комплекса в инновационном развитие нашей области.

Также многие предприниматели заключили важные договоры с коллегами, сообщает Novokuznetsk.su.

Как уже писал ВашГород.ру, выставка «Уголь России и майнинг» прошла в Новокузнецке с 6 по 9 июня.

Комментарии 1
Добавить комментарий
аватар
y
3 0
Мы все рады, что эта трень закончилась. Особенно удивило, как капиталисты дико наживаются на "гостях города".
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ