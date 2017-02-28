На минувшей неделе в Новокузнецке прошла выставка «Уголь России и майнинг».
В город приехали порядка 600 участников из 24 государств. Бизнесмены и простые горожане увидели 5 000 экспонатов. Среди них выбрали лучшие, и призёрами в том числе стали 18 организаций из Кемеровской области.
Помимо этого, наши земляки взяли три из семи гран-при. В их числе — новокузнецкие компании «Сибэлектро» и «Завод модульных дегазационных установок».
А горожане посетили ярмарку вакансий, по итогам которой 67 человек получили приглашение на работу. Бизнесмены и власти обсудили роль топливно-энергетического комплекса в инновационном развитие нашей области.
Также многие предприниматели заключили важные договоры с коллегами, сообщает Novokuznetsk.su.
Как уже писал ВашГород.ру, выставка «Уголь России и майнинг» прошла в Новокузнецке с 6 по 9 июня.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.