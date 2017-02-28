У Новокузнецкого района новый глава
Сегодня 07:10
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Накануне депутаты выбрали нового главу Новокузнецкого района.
Им стал 49-летний Дмитрий Беспалов, который с мая исполнял обязанности на этой должности. Новый чиновник известен горожанам как бывший председатель комитета по физкультуре, спорту и туризму, а также по другим должностям в администрации Новокузнецка.
Как уже писал ВашГород.ру, бывший глава Новокузнецкого района Евгений Манузин ушёл в отставку в апреле. Следователи подозревают его в превышении должностных полномочий. Предварительно, он нанёс бюджету ущерб почти на 1 миллион рублей.
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