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В Новосибирск придёт аномальная жара

У Новокузнецкого района новый глава

Сегодня 07:10
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Администрация Кемеровской области

Накануне депутаты выбрали нового главу Новокузнецкого района.

Им стал 49-летний Дмитрий Беспалов, который с мая исполнял обязанности на этой должности. Новый чиновник известен горожанам как бывший председатель комитета по физкультуре, спорту и туризму, а также по другим должностям в администрации Новокузнецка.

Как уже писал ВашГород.ру, бывший глава Новокузнецкого района Евгений Манузин ушёл в отставку в апреле. Следователи подозревают его в превышении должностных полномочий. Предварительно, он нанёс бюджету ущерб почти на 1 миллион рублей.

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