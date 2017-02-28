Авторы самых оригинальных костюмов получат подарки.
В Новокузнецке состоится городской конкурс костюмов из вторсырья «Экокарнавал-2017». К участию приглашаются все желающие в возрасте от 12 лет. Для этого необходимо изготовить костюм из отходов производства и потребления.
Приём заявок продлится до 16 июня. Карнавальное шествие и подведение итогов состоится 24 июня на площади Торжественных мероприятий Центрального района, где будут выбраны Экокороль и Экокоролева.
Все участники конкурса будут отмечены благодарственными письмами, а победители получат дипломы и подарки от спонсоров, сообщает пресс-служба городской администрации.
Заявки на участие принимаются на электронную почту комитета по делам молодёжи: kdm_nvkz@mail.ru.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
______________
Подозреваю,что спонсорами как раз и являются те,кто уничтожает комфортную и безопасную в экологическом плане среду проживания людей.
Про карнавал???Без слов.