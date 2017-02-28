Авторы самых оригинальных костюмов получат подарки.

В Новокузнецке состоится городской конкурс костюмов из вторсырья «Экокарнавал-2017». К участию приглашаются все желающие в возрасте от 12 лет. Для этого необходимо изготовить костюм из отходов производства и потребления.

Приём заявок продлится до 16 июня. Карнавальное шествие и подведение итогов состоится 24 июня на площади Торжественных мероприятий Центрального района, где будут выбраны Экокороль и Экокоролева.

Все участники конкурса будут отмечены благодарственными письмами, а победители получат дипломы и подарки от спонсоров, сообщает пресс-служба городской администрации.

Заявки на участие принимаются на электронную почту комитета по делам молодёжи: kdm_nvkz@mail.ru.