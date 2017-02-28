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Новокузнечане устроят карнавал в нарядах из отходов

Сегодня 07:20
469
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Администрация Новокузнецка

Авторы самых оригинальных костюмов получат подарки.

В Новокузнецке состоится городской конкурс костюмов из вторсырья «Экокарнавал-2017». К участию приглашаются все желающие в возрасте от 12 лет. Для этого необходимо изготовить костюм из отходов производства и потребления.

Приём заявок продлится до 16 июня. Карнавальное шествие и подведение итогов состоится 24 июня на площади Торжественных мероприятий Центрального района, где будут выбраны Экокороль и Экокоролева.

Все участники конкурса будут отмечены благодарственными письмами, а победители получат дипломы и подарки от спонсоров, сообщает пресс-служба городской администрации.

Заявки на участие принимаются на электронную почту комитета по делам молодёжи: kdm_nvkz@mail.ru.

Комментарии 8
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...
4 0
― Гордость надо иметь! Что мы, бедней других? В папиросную бумагу детей заворачивать? Давайте лучше чем маниловщиной заниматься, решим, кого в царицу полей наряжать.-"Добро пожаловать, или постороним вход воспрещен"))))))))))
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z
7 0
Мдя .. более жесткой деградации культуры для людей нельзя и придумать, хотя что ждать от тулиивцев ...
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Читатель
6 0
да пяток лет потерпите, и не надо будет ничего придумывать, народ начнет ходить в чем бог пошлет, ибо с вашими ценами и тарифами, у народа скоро денег ни на что не останется
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Саша
2 0
Если бы это был карнавал применимых в быту вещей (сумка из пальто, шортики из папиной рубашки...), то смысл был бы. Но накупить разовых стаканчиков, что-то из них сделать, а потом выбросить, разве это экологично?
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Оля
6 0
Наряды из мусора? Боже... Уже представила детей, облепленных пакетами из-под кефира... Здравствуй, идиотизм.
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цук
4 0
Дегенераты. И органзаторы и кто примет участие в сием.
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'
0 0
Если бы это был карнавал применимых в быту вещей (сумка из пальто, шортики из папиной рубашки...), то смысл был бы. Но накупить разовых стаканчиков, что-то из них сделать, а потом выбросить, разве это экологично?
Ненее, внимательней читайте условия конкурса. В вашем примере стаканчики надо не купить а насобирать из помоек и напялить на себя.
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местный-2
0 0
"получат дипломы и подарки от спонсоров"
______________
Подозреваю,что спонсорами как раз и являются те,кто уничтожает комфортную и безопасную в экологическом плане среду проживания людей.
Про карнавал???Без слов.
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