Владелец одноимённого банка Олег Тиньков в выражениях не стеснялся.

Уроженец Кемеровской области, бизнесмен Олег Тиньков дал откровенное интервью Юрию Дудю.

Я могу спокойно разговаривать матом, ещё как-то… А закатывать глаза и подбирать формулировки — это не про меня, — признался основатель «Тинькофф Банка».

Эту манеру поведения он периодически демонстрировал во время беседы. Особенно эмоционально Олег Тиньков отреагировал, когда речь зашла о его статусе миллиардера.

Эпатажные заявления бизнесмена не редкость.

Так, в январе этого года в СМИ появилось письмо Олега Тинькова к своим подчинённым, в котором он запретил им долго обедать на работе. Как признался предприниматель в интервью Дудю, «крысу» из офиса, распространившую письмо, нашли. После этого «крыса» уволился.

В марте Олег Тиньков озвучил ещё одну оригинальную идею. Он заявил, что монархия — самая правильная для России форма правления, и предложил помазать на императора Владимира Путина. С этой мыслью бизнесмен не расстаётся до сих пор. В беседе с видеоблогером он ещё раз высказал её. К слову, как рассказал миллиардер, с президентом России он общался раз в жизни. Это было в 2000 году, когда Владимир Путин заехал ресторан Тинькова попить пива.

Он (Владимир Путин — прим.ред.) показался мне достаточно умным, вдумчивым, подозрительным… Такой типичный кэгэбэшник, — поделился воспоминаниями глава «Тинькофф Банка».

Что касается эпатажных заявлений, сам бизнесмен заявляет, что у него нет цели удивлять публику. По его словам, просто «жить надо весело».