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В Новосибирск придёт аномальная жара

Олигарх из Кузбасса высказался о Путине и миллиардерах

Сегодня 07:30
1694
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
s0.rbk.ru

Владелец одноимённого банка Олег Тиньков в выражениях не стеснялся.

Уроженец Кемеровской области, бизнесмен Олег Тиньков дал откровенное интервью Юрию Дудю.

Я могу спокойно разговаривать матом, ещё как-то… А закатывать глаза и подбирать формулировки — это не про меня, — признался основатель «Тинькофф Банка».

Эту манеру поведения он периодически демонстрировал во время беседы. Особенно эмоционально Олег Тиньков отреагировал, когда речь зашла о его статусе миллиардера.

Эпатажные заявления бизнесмена не редкость.

Так, в январе этого года в СМИ появилось письмо Олега Тинькова к своим подчинённым, в котором он запретил им долго обедать на работе. Как признался предприниматель в интервью Дудю, «крысу» из офиса, распространившую письмо, нашли. После этого «крыса» уволился.

В марте Олег Тиньков озвучил ещё одну оригинальную идею. Он заявил, что монархия — самая правильная для России форма правления, и предложил помазать на императора Владимира Путина. С этой мыслью бизнесмен не расстаётся до сих пор. В беседе с видеоблогером он ещё раз высказал её. К слову, как рассказал миллиардер, с президентом России он общался раз в жизни. Это было в 2000 году, когда Владимир Путин заехал ресторан Тинькова попить пива.

Он (Владимир Путин — прим.ред.) показался мне достаточно умным, вдумчивым, подозрительным… Такой типичный кэгэбэшник, — поделился воспоминаниями глава «Тинькофф Банка».

Что касается эпатажных заявлений, сам бизнесмен заявляет, что у него нет цели удивлять публику. По его словам, просто «жить надо весело».

Комментарии 11
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stek
24 0
С таким баблом можно "жить весело"......)
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Ветер перемен...
21 5
Чё ему не жить весело? Вы видели какие проценты у его банка? 8-0 Путин император.Ага,щаззз! Карлик последний год тарчит,вся его ЕР и он вместе с ней к чертям летят. Им там есть за что друг друга нахваливать. Что деньги то с людьми делают.
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z
9 0
Ну, все же понимают, что ... миллиард надо у кого нить оттиньковить ...
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1
40 0
А можно об этом бывшем кузбассовце больше не писать?
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*
2 19
Чё ему не жить весело? Вы видели какие проценты у его банка? 8-0 Путин император.Ага,щаззз! Карлик последний год тарчит,вся его ЕР и он вместе с ней к чертям летят. Им там есть за что друг друга нахваливать. Что деньги то с людьми делают.
У него проценты не больше, чем у других. Да и вообще силой никто не заставляет брать кредиты. Единственные кредиты, на которые должны быть низкие ставки это ипотека, лечение и на бизнес. А дальше хочешь машинку да смартфончик поновей да понавороченее, плати и не ной
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Читатель
14 0
Чем-то это олигафигевшее создание стал напоминать Джигруду, "жить надо весело?" то-то клиенты его банка со смеху умирают, нарадовавшись его бешеным процентам и сколько из них потом столкнулись с проблемой избавиться от карты, тк закрыть ее не так просто, даже погасив долг. Весело ему...ну ничего, история имеет свойство возвращаться и повторять события...вот только, если это случиться...я думаю ему уже весело не будет
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Читатель
0 13
Да что вы постоянно на него наезжаете? Нормальный чувак, делает деньги на дураках. А так то он мужик умный, вещи дельные говорит и блог у него интересный...
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Анна
1 15
Чё ему не жить весело? Вы видели какие проценты у его банка? 8-0 Путин император.Ага,щаззз! Карлик последний год тарчит,вся его ЕР и он вместе с ней к чертям летят. Им там есть за что друг друга нахваливать. Что деньги то с людьми делают.
А вы отвечаете за свои слова? Хоть бы имя свое указали. а то за погоняло свое прячетесь. Боитесь и лаете на слона.
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Недимон
2 0
Мне тоже Путин в 2000 году показался подозрительным !
И до сих пор какой-то вопросительный Путин.
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Ветер перемен...
3 0
А вы отвечаете за свои слова? Хоть бы имя свое указали. а то за погоняло свое прячетесь. Боитесь и лаете на слона.
Гонишь что-ли? Если я что-то пишу,то ясен пень я несу ответственность за сказанное. Что тебе даст озвучивание моего имени? Что? Ты пиши по теме,а не занимайся обсирательством и наездами.
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Ветер перемен...
3 0
У него проценты не больше, чем у других. Да и вообще силой никто не заставляет брать кредиты. Единственные кредиты, на которые должны быть низкие ставки это ипотека, лечение и на бизнес. А дальше хочешь машинку да смартфончик поновей да понавороченее, плати и не ной
Да поймите Вы,они,а это: правительство,центробанк, олигархи все в сговоре. Они СПЕЦИАЛЬНО нам выставили такие рамки,условия, что мы не можем не брать кредиты. Зарплаты не поднимают,а чаще снижают, цены на всё высокие. Ни это ли геноцид и аккупация?
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