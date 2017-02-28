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Названа цена iPhone 8 в России

Сегодня 09:41
616
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Предварительная цена iPhone 8 в России — 80 000 — 90 000 рублей.

Такую сумму называют эксперты по рынку смартфонов. При этом жители США смогут купить гаджет дешевле — за 1000 долларов. По сегодняшнему курсу валют, это почти 57 000 рублей. Разницу в цене в России и Америке объясняют большими региональными наценками. Также американцы не готовы отдать за новинку от Apple больше, заявляют специалисты.

Новый айфон поступит в продажу в сентябре, сообщают «Известия». 17 числа пройдёт презентация, 25-го гаджет поступит в магазины.

Как уже писал ВашГород.ру, iPhone 8 станет революцией в мире мобильных устройств. Это будет полностью безрамочный смартфон с экраном из органического светодиода.

Комментарии 9
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Кузня родная 3998
3 0
Можно автомобиль купить)
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xz
0 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

Из бюджета?
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777
0 0
Как же мало я зарабатываю(( Не фанат данной фирмы, но все же больше 2х зарплат за телефон в 2017 перебор.
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Дали
0 0
Главное чтобы органический светодиод за ухо не укусил. А так-то норм))
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Оптимист 119
1 0
Кузня родная :
Можно автомобиль купить)
А через автомобиль за 90 тыс. не получится в инет выйти или сфотать или в конце-концов по нему поговорить. А то что на автомобиле можно ездить - это не превосходящее преимущество. Ездить можно и на более дешевой "ладе-седан-баклажан" и велосипеде )
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Дон Хенаро 43041
1 0
Также американцы не готовы отдать за новинку от Apple больше,

Ключевая фраза в правильном ценообразовании, и только у нас в стране региональные наценки не подчиняются никакому здравому смыслу...ну пипл же все равно схавает...
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Кузня родная 3998
0 0
Оптимист:
А через автомобиль за 90 тыс. не получится в инет выйти или сфотать или в конце-концов по нему поговорить. А то что на автомобиле можно ездить - это не превосходящее преимущество. Ездить можно и на более дешевой "ладе-седан-баклажан" и велосипеде )
А то что автомобиль может приносить деньги? Хотя о чём я? У нас престижнее всё выкладывать в инстаграмм и понтоваться в автобусе крутым телефоном купленным в кредит.
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Михмих
0 0
Лошарики вставайте в очередь, а то не хватит.
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