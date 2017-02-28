Предварительная цена iPhone 8 в России — 80 000 — 90 000 рублей.
Такую сумму называют эксперты по рынку смартфонов. При этом жители США смогут купить гаджет дешевле — за 1000 долларов. По сегодняшнему курсу валют, это почти 57 000 рублей. Разницу в цене в России и Америке объясняют большими региональными наценками. Также американцы не готовы отдать за новинку от Apple больше, заявляют специалисты.
Новый айфон поступит в продажу в сентябре, сообщают «Известия». 17 числа пройдёт презентация, 25-го гаджет поступит в магазины.
Как уже писал ВашГород.ру, iPhone 8 станет революцией в мире мобильных устройств. Это будет полностью безрамочный смартфон с экраном из органического светодиода.
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Можно автомобиль купить)
Ключевая фраза в правильном ценообразовании, и только у нас в стране региональные наценки не подчиняются никакому здравому смыслу...ну пипл же все равно схавает...
А через автомобиль за 90 тыс. не получится в инет выйти или сфотать или в конце-концов по нему поговорить. А то что на автомобиле можно ездить - это не превосходящее преимущество. Ездить можно и на более дешевой "ладе-седан-баклажан" и велосипеде )