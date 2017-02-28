Предварительная цена iPhone 8 в России — 80 000 — 90 000 рублей.

Такую сумму называют эксперты по рынку смартфонов. При этом жители США смогут купить гаджет дешевле — за 1000 долларов. По сегодняшнему курсу валют, это почти 57 000 рублей. Разницу в цене в России и Америке объясняют большими региональными наценками. Также американцы не готовы отдать за новинку от Apple больше, заявляют специалисты.

Новый айфон поступит в продажу в сентябре, сообщают «Известия». 17 числа пройдёт презентация, 25-го гаджет поступит в магазины.

Как уже писал ВашГород.ру, iPhone 8 станет революцией в мире мобильных устройств. Это будет полностью безрамочный смартфон с экраном из органического светодиода.