В Новокузнецке недавно открылся парк отдыха для всей семьи «Улей».
Он представляет собой связанный вручную комплекс с подвесными качелями. В нём могут лазать и играть неограниченное количество детей.
«Вход доступен и взрослым, но не более чем для двух человек сразу, иначе будет тесно. Парк совершенно безопасен, выдерживает вес до 8 тонн», — рассказала ВашГород.ру руководитель проекта Дарья.
20 минут в парке стоят 100 рублей, час — 250 рублей. За 90 минут придётся отдать 350 рублей.
Новокузнечан зовут получить новые эмоции в ТЦ «Маяк» на Курако, на втором этаже.
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в детских лазилках в планете и сити-моле и дешевле, и интересней в 100 раз.