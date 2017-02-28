В Новокузнецке недавно открылся парк отдыха для всей семьи «Улей».

Он представляет собой связанный вручную комплекс с подвесными качелями. В нём могут лазать и играть неограниченное количество детей.

«Вход доступен и взрослым, но не более чем для двух человек сразу, иначе будет тесно. Парк совершенно безопасен, выдерживает вес до 8 тонн», — рассказала ВашГород.ру руководитель проекта Дарья.

20 минут в парке стоят 100 рублей, час — 250 рублей. За 90 минут придётся отдать 350 рублей.

Новокузнечан зовут получить новые эмоции в ТЦ «Маяк» на Курако, на втором этаже.

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