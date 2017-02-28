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В Новокузнецке появился вязаный парк отдыха

Сегодня 10:05
541
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

В Новокузнецке недавно открылся парк отдыха для всей семьи «Улей».

Он представляет собой связанный вручную комплекс с подвесными качелями. В нём могут лазать и играть неограниченное количество детей.

«Вход доступен и взрослым, но не более чем для двух человек сразу, иначе будет тесно. Парк совершенно безопасен, выдерживает вес до 8 тонн», — рассказала ВашГород.ру руководитель проекта Дарья.

20 минут в парке стоят 100 рублей, час — 250 рублей. За 90 минут придётся отдать 350 рублей.

Новокузнечан зовут получить новые эмоции в ТЦ «Маяк» на Курако, на втором этаже.

Ранее ВашГород.ру писал о новом экстремальном аттракционе в верёвочном парке.

Комментарии 14
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z
10 1
Средняя зарплата в час у новокузнечанина 100 рублей, платить больше 100 рублей это кощунство?
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Инна
4 15
Средняя зарплата в час у новокузнечанина 100 рублей, платить больше 100 рублей это кощунство?
Что для вас 100 рублей? Пачка сигарет? Чашка кофе?А для ребенка это море эмоций!
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бревно Ленина
0 1
а двоим взрослым там было бы интересно... друг с другом... мда
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Дарья
0 11
а двоим взрослым там было бы интересно... друг с другом... мда
Дело в другом, есть родители ,которые не могут отпустить своего ребенка одного,именно для этого мы разрешаем и взрослым вместе с ребенком "зависнуть" в парке.
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?
10 4
Что для вас 100 рублей? Пачка сигарет? Чашка кофе?А для ребенка это море эмоций!
Вязальщица этой конструкции? А самой то кушать в первую очередь хочется?
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@
4 1
мдааа. загон какой-то у хачиков на выселках. да и ценник шопесец.
в детских лазилках в планете и сити-моле и дешевле, и интересней в 100 раз.
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╠╣
13 4
Что для вас 100 рублей? Пачка сигарет? Чашка кофе?А для ребенка это море эмоций!
Не курю. А чашка кофе стоит примерно 10 рублей + почти бесплатный кипяток. Новокузнецкие барыги всегда славились своими неадекватными ценниками и жаждой наживы на детях полупьяных колхозников, которые по безграмотности думают, что это дешево ))
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Оксана
2 11
Мой ребенок был там! Такого довольного я его еще не видела! Идея интересная ,да и она отличается от всех лазилок ,которые есть в торговых центрах, цена тоде приемлемая, дешевле чем в парке гагарина и намного круче! Создателям огромное спасибо.
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Инна
1 9
Вязальщица этой конструкции? А самой то кушать в первую очередь хочется?
Нет, но я посещала этот парк и в сравнении с другими он на первом месте , и цена там средняя
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2+2
8 2
Мой ребенок был там! Такого довольного я его еще не видела! Идея интересная ,да и она отличается от всех лазилок ,которые есть в торговых центрах, цена тоде приемлемая, дешевле чем в парке гагарина и намного круче! Создателям огромное спасибо.
А вот и боты от улья подтянулись. Бгг.
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2+2
7 1
Нет, но я посещала этот парк и в сравнении с другими он на первом месте , и цена там средняя
все боты такие одинаковые. вас за километр видно.
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321
3 8
Вязальщица этой конструкции? А самой то кушать в первую очередь хочется?
а что, это какое-то непозволительное желание?
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))
3 1
а что, это какое-то непозволительное желание?
Сначала мозга займи потом встревай.
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