Что хочу, то и ворочу. Дошкольным учреждениям Кузбасса закон не писан.
Тараканы на детсадовской кухне, добровольные пожертвования в принудительном порядке, требование лишних документов при приёме в детсад — это лишь часть нарушений, которые были выявлены в дошкольных учреждениях Кемеровской области.
Прокуратура озвучила результаты проверок, проведённых в 2015—2017 годах.
Одно из нарушений — незаконные положения уставов и других нормативных актов, в том числе о порядке приёма в детские сады, оказании платных услуг, привлечении добровольных пожертвований и спонсорской помощи.
Так, в Новокузнецке локальные акты 13 дошкольных организаций незаконно предоставляли право их администрациям самостоятельно определять основания и порядок изменения стоимости платных образовательных услуг.
В детсадах городов Кемерово и Топки с родителей требовали справки противотуберкулёзного диспансера, врача-офтальмолога и другие документы, не предусмотренные законом.
Не всегда соблюдались требования закона о наличии у воспитателей специального профессионального образования и квалификации. Распространены случаи, когда к педагогической и трудовой деятельности допускали лиц без справок об отсутствии у них судимости.
Особую тревогу вызывают факты допуска к работе ранее судимых лиц. Например, в одном из детских садов Киселёвска воспитателем работала женщина, которая подвергалась уголовному преследованию за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, — отмечается в пресс-релизе прокуратуры.
Установлены случаи несоблюдения принципа добровольности при внесении пожертвований. К примеру, в детсадах Центрального района Кемерова родителей заставляли покупать игрушки и канцтовары.
В некоторых организациях нарушались права детей при медицинском вмешательстве, сотрудники не проходили обязательный ежегодный медицинский осмотр, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, необходимую вакцинацию. Допускалось хранение препаратов с истёкшим сроком годности либо с нарушением температурного режима.
Так, в некоторых детских садах Заводского района Кемерова детям ставили прививки без согласия родителей. В одном из детсадов Белова в холодильнике для вакцин и медицинских препаратов находились продукты питания.
В большинстве детсадов нарушались санитарно-эпидемиологические нормы, в том числе при организации питания детей, не соблюдался режим дня воспитанников.
Вскрыты многочисленные нарушения законодательства о пожарной безопасности.
В Прокопьевске нарушалась технология приготовления блюд, а на пищеблоке жили тараканы. В детсадах Прокопьевска и Берёзовского с нарушениями готовили кислородные коктейли.
Не во всех организациях обеспечено надлежащее состояние зданий, оборудования. Так, помещение на втором этаже одного из детсадов в Прокопьевске оказалось непригодным к эксплуатации: на стенах обнаружились подтёки от воды, грибок, а в игровых помещениях сырость. Кроме того, игровые комнаты были заставлены трёхуровневыми кроватями, площадь на одного ребёнка составляла менее 2 квадратных метров.
В детсаду в Заводском районе Кемерова обнаружили небезопасную игровую площадку.
Не во всех зданиях дошкольных организаций установлены системы видеонаблюдения.
Отмечается, что нарушения законодательство зафиксированы не только муниципальных детсадах, но и в коммерческих организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми.
Грубые нарушения выявлены Центре детского досуга в Новокузнецке. Питание осуществлялось без учёта физиологических потребностей, свежих фруктов, овощей, молока не было. Вместо кроватей дети спали на спортивных матах, а вместо стульев сидели на табуретах.
Дети гуляли на внутридомовой территории, на которую нужно было пройти через проезжую часть. Не все помещения были оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.
В связи с этим прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о запрете индивидуальному предпринимателю осуществлять деятельность по эксплуатации помещения, в котором размещался Центр детского досуга. Требования прокурора судом удовлетворены, — говорится в пресс-релизе ведомства.
В 2015—2016 годах внесено 164 представления, опротестовано 93 незаконных правовых акта, в суды направлено 227 исковых заявлений. По постановлениям прокуроров 96 лиц привлечены к административной ответственности. В этом полугодии внесено 113 представлений, 102 протеста на незаконные правовые акты, направлено в суды 37 исковых заявлений, возбуждено 221 дело об административных правонарушениях.
Работа прокуроров городов и районов области в сфере дошкольного образования продолжается.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
А с питанием вообще кошмар, ребенку хоть с собой клади: тертая морковка, тушеная капуста, свекольник - только последовательность меняется каждый день. И еще чай (хорошо хоть сладкий!)