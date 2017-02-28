Что хочу, то и ворочу. Дошкольным учреждениям Кузбасса закон не писан.

Тараканы на детсадовской кухне, добровольные пожертвования в принудительном порядке, требование лишних документов при приёме в детсад — это лишь часть нарушений, которые были выявлены в дошкольных учреждениях Кемеровской области.

Прокуратура озвучила результаты проверок, проведённых в 2015—2017 годах.

Одно из нарушений — незаконные положения уставов и других нормативных актов, в том числе о порядке приёма в детские сады, оказании платных услуг, привлечении добровольных пожертвований и спонсорской помощи.

Так, в Новокузнецке локальные акты 13 дошкольных организаций незаконно предоставляли право их администрациям самостоятельно определять основания и порядок изменения стоимости платных образовательных услуг.

В детсадах городов Кемерово и Топки с родителей требовали справки противотуберкулёзного диспансера, врача-офтальмолога и другие документы, не предусмотренные законом.

Не всегда соблюдались требования закона о наличии у воспитателей специального профессионального образования и квалификации. Распространены случаи, когда к педагогической и трудовой деятельности допускали лиц без справок об отсутствии у них судимости.

Особую тревогу вызывают факты допуска к работе ранее судимых лиц. Например, в одном из детских садов Киселёвска воспитателем работала женщина, которая подвергалась уголовному преследованию за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, — отмечается в пресс-релизе прокуратуры.

Установлены случаи несоблюдения принципа добровольности при внесении пожертвований. К примеру, в детсадах Центрального района Кемерова родителей заставляли покупать игрушки и канцтовары.

В некоторых организациях нарушались права детей при медицинском вмешательстве, сотрудники не проходили обязательный ежегодный медицинский осмотр, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, необходимую вакцинацию. Допускалось хранение препаратов с истёкшим сроком годности либо с нарушением температурного режима.

Так, в некоторых детских садах Заводского района Кемерова детям ставили прививки без согласия родителей. В одном из детсадов Белова в холодильнике для вакцин и медицинских препаратов находились продукты питания.

В большинстве детсадов нарушались санитарно-эпидемиологические нормы, в том числе при организации питания детей, не соблюдался режим дня воспитанников.

Вскрыты многочисленные нарушения законодательства о пожарной безопасности.

В Прокопьевске нарушалась технология приготовления блюд, а на пищеблоке жили тараканы. В детсадах Прокопьевска и Берёзовского с нарушениями готовили кислородные коктейли.

Не во всех организациях обеспечено надлежащее состояние зданий, оборудования. Так, помещение на втором этаже одного из детсадов в Прокопьевске оказалось непригодным к эксплуатации: на стенах обнаружились подтёки от воды, грибок, а в игровых помещениях сырость. Кроме того, игровые комнаты были заставлены трёхуровневыми кроватями, площадь на одного ребёнка составляла менее 2 квадратных метров.

В детсаду в Заводском районе Кемерова обнаружили небезопасную игровую площадку.

Не во всех зданиях дошкольных организаций установлены системы видеонаблюдения.

Отмечается, что нарушения законодательство зафиксированы не только муниципальных детсадах, но и в коммерческих организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми.

Грубые нарушения выявлены Центре детского досуга в Новокузнецке. Питание осуществлялось без учёта физиологических потребностей, свежих фруктов, овощей, молока не было. Вместо кроватей дети спали на спортивных матах, а вместо стульев сидели на табуретах.

Дети гуляли на внутридомовой территории, на которую нужно было пройти через проезжую часть. Не все помещения были оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.

В связи с этим прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о запрете индивидуальному предпринимателю осуществлять деятельность по эксплуатации помещения, в котором размещался Центр детского досуга. Требования прокурора судом удовлетворены, — говорится в пресс-релизе ведомства.

В 2015—2016 годах внесено 164 представления, опротестовано 93 незаконных правовых акта, в суды направлено 227 исковых заявлений. По постановлениям прокуроров 96 лиц привлечены к административной ответственности. В этом полугодии внесено 113 представлений, 102 протеста на незаконные правовые акты, направлено в суды 37 исковых заявлений, возбуждено 221 дело об административных правонарушениях.

Работа прокуроров городов и районов области в сфере дошкольного образования продолжается.