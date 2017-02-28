Новокузнецкий завод энергетического оборудования приобрел обогатительный цех Мундыбашской обогатительной фабрики.
Помещение продали за 26 миллионов рублей, хотя стартовая цена за этот объект была установлена в 63,67 миллиона. Другие здания приобрела барнаульская компания «Апекс», сообщает «Ъ».
Напомним, что Мундыбашская обогатительная фабрика была построена в 1935 году в поселке Мундыбаш. В декабре 2013 года Evraz Group продала ее абаканской компании «Руда Хакасии».
С апреля МОФ остановила работу из-за убытков от снижения цены на концентрат. В октябре уволили всех сотрудников предприятия — около 350 человек. В феврале нынешнего года на фабрике было введено наблюдение.
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