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Новокузнецкий завод купил цех печально известного предприятия

Сегодня 11:00
459
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Urban3p.com

Новокузнецкий завод энергетического оборудования приобрел обогатительный цех Мундыбашской обогатительной фабрики.

Помещение продали за 26 миллионов рублей, хотя стартовая цена за этот объект была установлена в 63,67 миллиона. Другие здания приобрела барнаульская компания «Апекс», сообщает «Ъ».

Напомним, что Мундыбашская обогатительная фабрика была построена в 1935 году в поселке Мундыбаш. В декабре 2013 года Evraz Group продала ее абаканской компании «Руда Хакасии».

С апреля МОФ остановила работу из-за убытков от снижения цены на концентрат. В октябре уволили всех сотрудников предприятия — около 350 человек. В феврале нынешнего года на фабрике было введено наблюдение.

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Комментарии 2
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территория козла
2 0
Надеюсь теперь там будут делать iphon'ы ?
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stek
0 0
Надеюсь теперь там будут делать iphon'ы ?
Чугунные.....)
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