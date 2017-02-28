У пострадавшего серьёзная травма головы.

Инцидент произошёл в начале июня возле кемеровского бара «Хука Хаус».

По информации Правоохранительного портала Кузбасса, основным действующим лицом в этом конфликте стал руфер, известный своей фотосессией на опоре освещения стадиона «Химик», а также поездкой на крыше троллейбуса.

Со слов очевидца, именно он спровоцировал конфликт, выйдя из бара. Во время ссоры молодой человек ударил оппонента. Тот упал и ударился головой о бордюрный камень.

Потерпевшим оказался 21-летний кемеровчанин. Его доставили в больницу с травмой головы.

Зачинщика драки увезли в полицию. Против него возбуждено уголовное дело.