У пострадавшего серьёзная травма головы.
Инцидент произошёл в начале июня возле кемеровского бара «Хука Хаус».
По информации Правоохранительного портала Кузбасса, основным действующим лицом в этом конфликте стал руфер, известный своей фотосессией на опоре освещения стадиона «Химик», а также поездкой на крыше троллейбуса.
Со слов очевидца, именно он спровоцировал конфликт, выйдя из бара. Во время ссоры молодой человек ударил оппонента. Тот упал и ударился головой о бордюрный камень.
Потерпевшим оказался 21-летний кемеровчанин. Его доставили в больницу с травмой головы.
Зачинщика драки увезли в полицию. Против него возбуждено уголовное дело.
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