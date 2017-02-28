Директор НФИ КемГУ Владимир Гершгорин ответил на вопрос об очередных сокращениях факультетов.

Напомним, по информации осведомлённого источника, для студентов Центра педагогического образования грядут изменения. Несколько факультетов могли слить вместе, а один грозил исчезнуть.

Владимир Гершгорин успокоил: ни один из факультетов не исчезнет. Все изменения связаны с административным управлением вуза. По словам директора, сейас единица управления — не факультет или кафедра, а образовательная программа. Однако все реформы сделают только для развития НФИ КемГУ.

Укрупнение факультетов — нормальный процесс, сказал Гершгорин. Для студентов и преподавателей он хорош тем, что в результате появятся новые образовательные программы, лаборатории, направления в науки и технике, пишет Novokuznetsk.su.

Факультет ПМНО действительно переедет в корпус на Металлургов, 19, рассказала декан факультета Любовь Лозован. Но и это позитивное изменение для студентов, так как старое здание на Мичурина находится в аварийном состоянии. А на Металлургов факультету выделили целый этаж. Переезд осуществят до 1 июля.

Как уже писал ВашГород.ру, источник в НФИ КемГУ рассказал, что вместо иняза и литфака в городе появится филологический факультет, от истфака останется лишь кафедра на юрфаке на Металлургов.