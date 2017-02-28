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Россиянам разрешили не платить за плохие услуги ЖКХ

Сегодня 12:00
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
dostyp.com.ua

Жильцы могут потребовать снижение стоимости коммунальных услуг вплоть до полного освобождения от оплаты, если такие услуги предоставляются некачественно.

Об этом говорится в материалах пленума Верховного суда РФ по вопросам о судебных спорах в сфере ЖКХ, сообщает Мир24.

Если потребителям предоставлены некачественные услуги ЖКХ, они имеют право потребовать от поставщика возмещения убытков, уплаты неустойки, а также денежной компенсации морального вреда. Речь идёт о случаях, когда, к примеру, предоставление коммунальных услуг своевременно не начато или их качество не отвечает установленным требованиям.

При этом жильцы обязаны доказать, что коммунальные услуги были некачественными. В качестве доказательств можно использовать аудио- и видеосъёмки показаний свидетелей. Доказательствами также считаются заключения экспертов.

Если же ответчик считает себя невиновным в низком качестве услуг, он также должен это доказать.

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