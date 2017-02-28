Школьники уже сегодня могут узнать результаты ЕГЭ по географии, информатике и базовой математике.

Всего географию в Кемеровской области написали 255 человек. А вот информатика и ИКТ сегодня более популярна — этот предмет выбрали 1170 школьников. Из них четверо получили 100 баллов. Базовую математику сдали 9849 человек.

Все результаты экзаменов ученикам выпускники текущего года узнают в школе. Те, кто закончил школу ранее — по месту регистрации на сдачу ЕГЭ.

Также итоги предоставляют на портале «Областного центра мониторинга качества образования». Для получения результатов надо ввести серию и номер паспорта, а также защитный код, который вы увидите на сайте.

Помимо этого, итоги ЕГЭ предоставляют на едином портале госэкзамена. Для этого перейдите по ссылке и введите ФИО ученика, код регистрации или номер документа. Также результаты испытаний доступны на портале Госуслуг. Для этого надо зайти на сайт госуслуг и отправить заявку. В ней указать ФИО, данные паспорта (без серии) или ввести код регистрации ЕГЭ.

Напомним, 11-классники также успели сдать ЕГЭ по базовой и профильной математике, физике, литературе, русскому языку, обществознанию, биологии и письменной части иняза. Расписание основных и резервных экзаменов смотрите здесь.

Как уже сообщал ВашГород.ру, в Кузбассе два школьника во время ЕГЭ по математике попались на шпаргалках. Результаты их работ аннулировали, и снова пройти испытание ребята смогут только в следующем году.