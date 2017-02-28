Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Новосибирск придёт аномальная жара
Недвижимость и строительство

Элитная квартира для кузбасских учителей и врачей: сколько нужно копить

Сегодня 12:15
581
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Будудома.ру

Покупка недвижимости — тема всегда актуальная. ВашГород.ру решил узнать, сколько времени врачам и учителям придётся откладывать, чтобы купить элитную квартиру в Новокузнецке за 11 миллионов рублей.

Если верить данным Росстата, то средняя зарплата за первый квартал 2017 года составила: у учителей — 27 060 рублей, у врачей и медицинских работников с высшим образованием — 41 416 рублей.

Чтобы приобрести элитную жилплощадь в Новокузнецке, врачам и учителям нужно откладывать всю свою зарплату на протяжении нескольких десятилетий. Журналисты ВашГород.ру при помощи сайта БудуДома.ру выбрали реальное объявление самой дорогой квартиры из предложенных.

Этим вариантом оказалась двухуровневая четырёхкомнатная квартира на Ермакова, 14 площадью 122 кв. м.

Отмечается, что в квартире выполнен дизайнерский ремонт. Также в квартире есть гидромассажная ванна с подсветкой и музыкой. Кроме этого, хозяева готовы оставить кухонный гарнитур и бытовую технику.

При средней зарплате учителя в Кузбассе на такую квартиру придётся копить почти 34 года. Врачу необходимо будет потратить 22 года. При условии, что всё это время надо будет не есть и не пить, либо жить на доход супруга или супруги.

Есть ещё вариант, что если рынок недвижимости Новокузнецка и дальше будет падать, то и квартира через несколько лет может серьёзно снизится в цене.

Ваши объявления

+добавить свое
Комментарии 6
Добавить комментарий
аватар
Анонимный пользователь
12 0
Вот откуда люди такие деньги берут? Честным трудом зарабатывают или как?
ответить
аватар
ххх
13 1
А к чему эта статья? Зачем вообще эта квартира нужна? При чем тут учителя и врачи? Посчитайте еще, например, кассира из Мария-Ра.
ответить
аватар
Бусина
5 1
Или простого офисного работника, с з/п 19000руб.........Т.е. если родители, или бабушки-дедушки не оставили в наследство жилье, или нечего разменять( на 2 квартиры), то фиг ты чего сможешь себе позволить, кроме съемного жилья............Т.к. семья, тоже хочет кушать, а также одеться хотя бы по минимуму, а еще д/сад или школа денюшку требуют......практически безнадега.......Т.к. и з/п могут задержать, и инфляция........ а если друг без работы останешься,- что может быть прямо как 2 пальца об асфальт....
ответить
аватар
Макс
0 4
Или простого офисного работника, с з/п 19000руб.........Т.е. если родители, или бабушки-дедушки не оставили в наследство жилье, или нечего разменять( на 2 квартиры), то фиг ты чего сможешь себе позволить, кроме съемного жилья............Т.к. семья, тоже хочет кушать, а также одеться хотя бы по минимуму, а еще д/сад или школа денюшку требуют......практически безнадега.......Т.к. и з/п могут задержать, и инфляция........ а если друг без работы останешься,- что может быть прямо как 2 пальца об асфальт....
Зачем съёмного? Купи однешку в Абашево, в ипотеку на 20 лет и живи, коли совсем все плохо!
А по сути, люди покупают нормальнын квартиры и живут, даже обычные офисные и продавцы-кассиры! А если стдеть на жо.. и ныть, ничего не добьешься!
ответить
аватар
сова
0 0
Зачем этим убийцам в белых халатах вообще квартиры ?
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ