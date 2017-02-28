Покупка недвижимости — тема всегда актуальная. ВашГород.ру решил узнать, сколько времени врачам и учителям придётся откладывать, чтобы купить элитную квартиру в Новокузнецке за 11 миллионов рублей.

Если верить данным Росстата, то средняя зарплата за первый квартал 2017 года составила: у учителей — 27 060 рублей, у врачей и медицинских работников с высшим образованием — 41 416 рублей.

Чтобы приобрести элитную жилплощадь в Новокузнецке, врачам и учителям нужно откладывать всю свою зарплату на протяжении нескольких десятилетий. Журналисты ВашГород.ру при помощи сайта БудуДома.ру выбрали реальное объявление самой дорогой квартиры из предложенных.

Этим вариантом оказалась двухуровневая четырёхкомнатная квартира на Ермакова, 14 площадью 122 кв. м.

Отмечается, что в квартире выполнен дизайнерский ремонт. Также в квартире есть гидромассажная ванна с подсветкой и музыкой. Кроме этого, хозяева готовы оставить кухонный гарнитур и бытовую технику.

При средней зарплате учителя в Кузбассе на такую квартиру придётся копить почти 34 года. Врачу необходимо будет потратить 22 года. При условии, что всё это время надо будет не есть и не пить, либо жить на доход супруга или супруги.

Есть ещё вариант, что если рынок недвижимости Новокузнецка и дальше будет падать, то и квартира через несколько лет может серьёзно снизится в цене.