Жителей Кемеровской области приглашают на необычное мероприятие.

В Кузбассе состоится Красочный забег. «Фишка» акции в том, что на дистанции участников забрасывают красками холи.

Обычное холи уже всем приелось, а вот подобных мероприятий в Кузбассе ещё не было. Краска полностью безопасна, не вызывает аллергической реакции, легко смывается водой. Для нашей команды это уже далеко не первое мероприятие, но оно отличается масштабами от всех остальных. Для начала участники проходят регистрацию (здесь же, на месте проведения — прим.ред.), получают номер в виде наклейки, а далее ждут старта. Дистанцию можно и пробежать, и просто пройти. На ней будут установлены точки с определённым цветом краски, на которых волонтёры будут обсыпать участников краской. Тех, кто уже пробежал дистанцию, ждут конкурсы с призами от партнёров и спонсоров. Когда все участники окажутся на финише, наши ведущие и диджей начнут концертную программу, в которой примут участие танцоры и певцы, — рассказала ВашГород.ру одна из организаторов Красочного забега Анастасия Васильева.