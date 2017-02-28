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В Новосибирск придёт аномальная жара
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Объявлена дата и цена билетов «Кузнецкой Жары 2017»

Сегодня 12:45
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

В Новокузнецке объявили дату десятой по счёту «Кузнецкой Жары» и приблизительную стоимость билетов для зрителей.

Для участников гонки уже открыт приём заявок, сообщили организаторы. Пока что зарегистрировались 24 человека.

Простой билет для зрителей стоит 350 рублей. Цена вип-билета — 2000 рублей. По нему предоставляют места на трибуне с навесом или в шатрах, с более широким обзором трассы, бесплатные туалеты, отдельное кафе и доступ в закрытый парк.

«Кузнецкая Жара» пройдёт 9 июля на взлётно-посадочной полосе аэропорта «Спиченково».

Для справки

«Кузнецкая Жара» — чемпионат по дрэг-рейсингу, то есть спринтерскому заезду на дистанцию в 402 метра.

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