За пять месяцев 2017 года в Новокузнецке выполнен план по вводу нового жилья лишь на 18%. В Кемерове этот показатель перевыполнен на 44%.

Больше всего остал по темпам работ Анжеро-Судженск (18%). Лидируют Кемерово (144%), Таштагольский район (116%), Ленинск-Кузнецкий район (103%).

Всего с начала года в Кузбассе введено в строй свыше 303 тысяч кв. м жилья. Как сообщает областной департамент строительства, новоселами станут 4,5 тыс. семей.