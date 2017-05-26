Новокузнецк отстал от Кемерова в несколько раз по новостройкам
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За пять месяцев 2017 года в Новокузнецке выполнен план по вводу нового жилья лишь на 18%. В Кемерове этот показатель перевыполнен на 44%.
Больше всего остал по темпам работ Анжеро-Судженск (18%). Лидируют Кемерово (144%), Таштагольский район (116%), Ленинск-Кузнецкий район (103%).
Всего с начала года в Кузбассе введено в строй свыше 303 тысяч кв. м жилья. Как сообщает областной департамент строительства, новоселами станут 4,5 тыс. семей.
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Решение о включении в федеральную программу ремонта уже существующих в городе стадионов и строительство нового объекта было принято по итогам переговоров в Министерстве спорта РФ в Москве".
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Информация с "Сити-н" от 26.05.17.
Много денег по федеральным программам идет в Кемерово.Отсюда и результат.