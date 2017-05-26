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В Новосибирск придёт аномальная жара
Недвижимость и строительство

Новокузнецк отстал от Кемерова в несколько раз по новостройкам

Сегодня 13:20
317
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Aerovideonk

За пять месяцев 2017 года в Новокузнецке выполнен план по вводу нового жилья лишь на 18%. В Кемерове этот показатель перевыполнен на 44%.

Больше всего остал по темпам работ Анжеро-Судженск (18%). Лидируют Кемерово (144%), Таштагольский район (116%), Ленинск-Кузнецкий район (103%).

Всего с начала года в Кузбассе введено в строй свыше 303 тысяч кв. м жилья. Как сообщает областной департамент строительства, новоселами станут 4,5 тыс. семей.

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Комментарии 3
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Прохожий
19 1
За счет Новокузнецка и выживает вся Кемска волость
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местный-2
10 0
За счет Новокузнецка и выживает вся Кемска волость
"В столице Кузбасса в 2019 году начнут строить новый ледовый центр для хоккея с шайбой. Также в городе за счёт федерального бюджета отремонтируют пять школьных стадионов, которые потом будут доступны для всех горожан.
Решение о включении в федеральную программу ремонта уже существующих в городе стадионов и строительство нового объекта было принято по итогам переговоров в Министерстве спорта РФ в Москве".
____________________-
Информация с "Сити-н" от 26.05.17.
Много денег по федеральным программам идет в Кемерово.Отсюда и результат.
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Ledi Di
0 0
Да...отстаем...еще и по зарплатам....
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