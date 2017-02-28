Новокузнецкие дорожники удивили горожан странным ремонтом.
Диаметр углубления на асфальте после проведённых работ увеличился. Так отремонтировали проспект Авиаторов в Новоильинском районе города. Об этом ВашГород.ру рассказал один из читателей.
По его словам, глубина отверстия в асфальте составляет не менее полутора метров. А под дорогой течёт река Петрик.
В начале июня там была пустота, а во время ремонта яму просто засыпали гравием, — сетует горожанин.
Первые две фотографии сделаны 5 июня.
А вот этот снимок сделан вчера, 13 июня.
Как видно на изображении, диаметр углубления стал больше.
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