Новокузнецкие дорожники удивили горожан странным ремонтом.

Диаметр углубления на асфальте после проведённых работ увеличился. Так отремонтировали проспект Авиаторов в Новоильинском районе города. Об этом ВашГород.ру рассказал один из читателей.

По его словам, глубина отверстия в асфальте составляет не менее полутора метров. А под дорогой течёт река Петрик.

В начале июня там была пустота, а во время ремонта яму просто засыпали гравием, — сетует горожанин.

Первые две фотографии сделаны 5 июня.

А вот этот снимок сделан вчера, 13 июня.

Как видно на изображении, диаметр углубления стал больше.