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В Новосибирск придёт аномальная жара

В Новокузнецке яма на дороге после ремонта стала ещё больше

Сегодня 13:35
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Новокузнецкие дорожники удивили горожан странным ремонтом.

Диаметр углубления на асфальте после проведённых работ увеличился. Так отремонтировали проспект Авиаторов в Новоильинском районе города. Об этом ВашГород.ру рассказал один из читателей.

По его словам, глубина отверстия в асфальте составляет не менее полутора метров. А под дорогой течёт река Петрик.

В начале июня там была пустота, а во время ремонта яму просто засыпали гравием, — сетует горожанин.

Первые две фотографии сделаны 5 июня.

А вот этот снимок сделан вчера, 13 июня.

Как видно на изображении, диаметр углубления стал больше.

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