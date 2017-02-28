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Недвижимость и строительство

Торговый центр в Кузбассе продали за 20 миллионов

Сегодня 14:00
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Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Lolvideo.net

Житель Томска купил торговый центр «Аквамаркета» в Краснобродском. Стоимость здания площадью 1,4 тысячи кв. м равна 20 миллионам рублей.

Как следует из протокола аукциона, в торгах принимала участие также кемеровчанка Татьяна Мухамедгалиева, предлагавшая за здание 19,54 миллиона рублей при стартовой цене аукциона за объект 13,48 миллиона рублей, сообщает «Ъ».

Отметим, банкротство компаний бизнесмена Костантина Яковлева было начато в декабре 2015 года. В ООО «Аквамаркет», ООО «Аквамаркет-Сибирь» и ООО «Продлюкс» идёт конкурсное производство. Также был объявлен банкротом и сам предприниматель, как физическое лицо.

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Комментарии 1
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Бусина
3 18
Местному бизнесу капец......заходят Магниты, Пятёрочки,Ленты, Мурлены, и т.д..................Бюджету местному везде- пипец.............
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