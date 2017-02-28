Остановочный павильон выполнен в виде механизированной шахтной крепи.

Его установили на улице 50 лет Октября.

Горожане по-разному оценили новый объект. Одним он показался оригинальным и креативным. Другие опасаются, что у такой остановки мало функционала: в дождливую погоду в ней не спрятаться.

Всего в Кемерове появится четыре таких остановочных павильона. Первый установлен на 50 лет Октября, 21, напротив кинотеатра «Космос». Ещё три разместятся на 50 лет Октября, 17, улице Дзержинского (остановка Площадь Волкова) и на пересечении улиц Весенняя и Красноармейская. Последнюю остановку планируют установить 20 июня, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Уточняется, что павильоны размером 4,4 на 2,8 метра изготовлены на Юргинском машиностроительном заводе.