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В Новосибирск придёт аномальная жара

В Кемерове появилась необычная остановка

Сегодня 14:10
441
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Александр Аксёнов

Остановочный павильон выполнен в виде механизированной шахтной крепи.

Его установили на улице 50 лет Октября.

Горожане по-разному оценили новый объект. Одним он показался оригинальным и креативным. Другие опасаются, что у такой остановки мало функционала: в дождливую погоду в ней не спрятаться.

Всего в Кемерове появится четыре таких остановочных павильона. Первый установлен на 50 лет Октября, 21, напротив кинотеатра «Космос». Ещё три разместятся на 50 лет Октября, 17, улице Дзержинского (остановка Площадь Волкова) и на пересечении улиц Весенняя и Красноармейская. Последнюю остановку планируют установить 20 июня, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Уточняется, что павильоны размером 4,4 на 2,8 метра изготовлены на Юргинском машиностроительном заводе.

Комментарии 2
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Светлана
3 0
Это не для нашей сибирской зимы!Для Сибири это не выподойдет
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Алекс
1 0
Фото к статье - подарок ГИБДД!
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