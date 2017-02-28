ЧП произошло на строящейся автомобильной газовой станции.

Предприятие строится в районе Новоильинского шоссе перед поворотом на посёлок Металлург. Один из работников подрядной организации красил внутреннюю часть бака для горючего. Мужчине стало плохо, но выбраться сам он не смог. Трое сотрудников спустились в бак, чтобы помочь ему. Однако в итоге застряли все четверо.

На помощь прибыли спасатели управления по защите населения и территории Новокузнецка. Они эвакуировали пострадавших с помощью альпинистского снаряжения и оказали им первую помощь, сообщает пресс-служба ведомства.

Все четверо работников получили ингаляционное отравление парами краски и находились в состоянии средней тяжести, однако от госпитализации отказались.