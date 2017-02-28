Судьба новокузнецкого «Металлурга» решена
Сегодня 15:40
263
Команда будет играть в Высшей хоккейной лиге.
Все нужные документы для вступления в ВХЛ поданы.
Из-за выступления команды не в КХЛ, а в Высшей лиге, план подготовки команды «Металлург» будет скорректирован к сезону, о котором мы сообщим дополнительно, — цитирует novokuznetsk.su сообщение с официального сайта клуба.
Напомним, «Кузню» исключили из состава КХЛ в конце мая этого года.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.