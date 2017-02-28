Команда будет играть в Высшей хоккейной лиге.

Все нужные документы для вступления в ВХЛ поданы.

Из-за выступления команды не в КХЛ, а в Высшей лиге, план подготовки команды «Металлург» будет скорректирован к сезону, о котором мы сообщим дополнительно, — цитирует novokuznetsk.su сообщение с официального сайта клуба.

Напомним, «Кузню» исключили из состава КХЛ в конце мая этого года.