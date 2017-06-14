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Названа главная опасность картошки фри

Сегодня 16:40
692
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
howtosavemoney.guru

Картофель фри признали ещё более вредным, чем считалось ранее.

Его регулярное употребление связано с повышенным риском преждевременной смерти. К таким выводам пришла группа учёных из США, Италии, Испании и Великобритании, которая в течение восьми лет наблюдала за рационом и состоянием здоровья 4 400 добровольцев в возрасте от 45 до 79 лет. В период работы была зафиксирована смерть 236 пациентов, пишет «Российская газета».

Эксперты проанализировали пищевые привычки всех участников исследования. Они утверждают, что употребление жареной картошки (в том числе в виде оладьев) — по крайней мере двух порций в неделю — более чем в два раза повышает риск преждевременной смерти.

А показатели состояния здоровья людей, употребляющих картошку в варёном и печёном виде, были гораздо лучше.

Ранее ВашГород.ру писал, что картофель фри занял первое место в списке самых вредных продуктов питания.

Комментарии 3
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ххх
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Очередной бред, смешно читать. Ага, прям добровольцы ели и умирали пачками, зная, что умрут. Но все равно они ж*али картоху... Ольга, хватит копипастить всякую...
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