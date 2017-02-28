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В России нашли тысячу опасных видов продукции из Китая

Сегодня 18:00
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
i2.wp.com

Большая часть товаров предназначалась для детей.

С 2016 по 2017 год специалисты Роспотребнадзора выявили более 1 000 наименований китайской продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов.

Наибольший объём — около 52 процентов — приходится на игрушки. Почти 27 процентов — на продукцию лёгкой промышленности, около 16 процентов — на продукцию для детей и подростков. Ещё 5 процентов приходится на пищевую продукцию, сообщает пресс-служба ведомства.

Самое распространённое нарушение среди детских товаров и игрушек — неправильная маркировка. Однако встречаются и более грубые нарушения — превышенное содержание фенола, слишком громкий звук, издаваемый игрушками.

Среди наиболее частых нарушений по продукции легкой промышленности — отсутствие обязательной маркировки, нарушения по гигроскопичности и воздухопроницаемости, отсутствие контрольно-информационных знаков на меховых изделиях.

В пищевой продукции китайского производства Роспотребнадзор обнаружил запрещённые вещества в биологически активных добавках к пище, нитраты и химические элементы в овощах. В рыбе зафиксировано превышение содержания глазури в 4,7 раза выше норматива.

Все товары с нарушениями были изъяты из оборота.

Комментарии 2
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Артём 9589
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могли бы свои делать, да люди работать не хотят на производстве
всё по офисам крысятся
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