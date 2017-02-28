С 24 июня по 1 июля в Новокузнецке пройдёт большой молодёжный фестиваль «Синергия-2017».
Всю неделю для горожан будут устраивать что-то интересное — танцевальные батлы, соревнования, флешмобы и концерты. Всего ожидается работа около 30 площадок.
23 июня
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Отборочные соревнования «День воркаута» на Кубок «Сибирской генерирующей компании»
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12.30 — 15.00
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ТУ «Притомский»
24 июня
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Открытые городские соревнования по пляжному волейболу
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09.00 — 21.00
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Пляжная зона отдыха «Топольники-2»
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Финал турнира по киберспорту
«Good Line Open»
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9.00 — 20.00
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Дворец культуры «Алюминщик» (ул.Ленина, 41)
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Соревнования велосипедистов BMX,
Рэп фестиваль «Голос улиц»
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13.00 — 20.00
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Скейтпарк у Драмтеатра
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Спортивно-игровая программа
(форбол, фрисби, настольные игры)
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13.00 — 18.00
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Площадь общественных мероприятий Центральный район
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Парад-открытие фестиваля «Синергия-2017»
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16.30 — 18.30
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Старт от Площади у администрации города Новокузнецка (ул.Кирова, 71)
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Концертно-развлекательная программа «Hero from Siberia»
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17.30
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Площадь общественных мероприятий Центрального района
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Флешмоб «Все зависит от нас самих» — 399!"
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18.30
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Площадь общественных мероприятий Центрального района
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Подведение итогов городского конкурса костюмов из вторичного сырья «Экокарнавал — 2017»
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18.40
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Площадь общественных мероприятий Центрального района
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Финал открытого конкурса «Дэнс-микс»
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19.00 -19.30
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Площадь общественных мероприятий Центрального района
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Концертно-развлекательная программа — фестиваль красок Холи
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19.30 -20.15
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Площадь общественных мероприятий Центрального района
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Дискотека современной музыки
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20.15 — 21.30
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Площадь общественных мероприятий Центрального района
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«Дискотека-90-х»
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21.30 — 22.30
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Площадь общественных мероприятий Центрального района
|
День молодёжи на Кузнецкой крепости
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12.00 — 15.00
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Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»
25 июня
|
Открытые городские соревнования по пляжному волейболу
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09.00 — 21.00
|
Пляжная зона отдыха «Топольники-2»
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Фестиваль уличных танцев «Летний кач»,
Битва диджеев «Кузнецкий бит»
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13.00 — 20−00
|
Скейтпарк у Драмтеатра
|
Фотоквест «400 шагов»
|
10.00 — 14.00
|
От Площади общественных мероприятий
Старт — пр. Металлургов, 20
Финиш — «Арт-Сквер»
|
Городские соревнования по функциональному многоборью:
«Летний PROкач»
|
10.00 -14.00
|
Площадка у Планетария им.
А.А. Федорова
|
Праздничная программа
ко Дню молодёжи России
|
19.00 — 22.00
|
Площадь общественных мероприятий Новоильинского района
26 июня
|
Закладка капсулы времени «Молодежи — 2067»
|
12.00
|
Площадка уточняется
27 июня
|
Творческий флешмоб
«В позитиве»
Фестиваль «Музыкальный Арт-Сквер»
|
12.00 — 22−00
13.00 — 20.00
|
Площади общественных мероприятий по районам города Новокузнецка, «Арт-Сквер»
|
«Родительский бал»
|
18.00
|
Культурный центр «Евраз-ЗСМК» (ул. Мориса Тореза, 22в),
Площадь общественных мероприятий Заводского района
|
«Музыкально-спортивный флешмоб»
|
17.00 — 17.20
|
Парковая зона школы № 37 (ул.Варшавская, 2)
|
Музыкально-игровой флешмоб «В позитиве»
|
16.00 -16.20
|
ул. Батюшкова, 10 (дворовая площадка)
28 июня
|
«Z- пикник»
|
17.00 — 20.00
|
Сад металлургов
Центральный район
29 июня
|
«День дворового футбола»
|
10.00 — 17.00
|
Дворовые спортивные площадки
в районах города
|
Фестиваль бардовской песни «Барре»
|
16.00 — 18.00
|
Сад Металлургов
Центральный район
|
Отборочные соревнования «День воркаута» на Кубок «Сибирской генерирующей компании»
|
11.00 -15.00
|
Площадь общественных мероприятий Новоильинский район
30 июня
|
«Рок-фиеста»
|
17.00 — 23.00
|
Сад Алюминщиков
Кузнецкий район
|
Танцевальный флешмоб «Танцуй Новокузнецк»
|
18.00 — 20.00
|
Арт-сквер
Центральный район
|
Первый городской открытый турнир по функциональному многоборью
|
15.00 — 20.00
|
Стадион школы № 110
1 июля
|
Открытые городские соревнования по пляжному волейболу
|
09.00 — 21.00
|
Пляжная зона отдыха «Топольники-2»
|
Городской финал «Дня воркаута» на кубок «Сибирской генерирующей компании»
|
11.00 — 16.00
|
Спортивная воркаут-площадка
по ул. Тольятти
2 июля
|
Открытые городские соревнования по пляжному волейболу
|
09.00 — 21.00
|
Пляжная зона отдыха «Топольники-2»
Напомним, 1 июля новокузнечане отметят День города.
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