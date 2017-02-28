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В Новокузнецке пройдёт большой молодёжный фестиваль: когда и куда сходить
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В Новокузнецке пройдёт большой молодёжный фестиваль: когда и куда сходить

Сегодня 07:00
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
администрация города

С 24 июня по 1 июля в Новокузнецке пройдёт большой молодёжный фестиваль «Синергия-2017».

Всю неделю для горожан будут устраивать что-то интересное — танцевальные батлы, соревнования, флешмобы и концерты. Всего ожидается работа около 30 площадок.

23 июня

Отборочные соревнования «День воркаута» на Кубок «Сибирской генерирующей компании»

12.30 — 15.00

ТУ «Притомский»

24 июня

Открытые городские соревнования по пляжному волейболу

09.00 — 21.00

Пляжная зона отдыха «Топольники-2»

Финал турнира по киберспорту

«Good Line Open»

9.00 — 20.00

Дворец культуры «Алюминщик» (ул.Ленина, 41)

Соревнования велосипедистов BMX,

Рэп фестиваль «Голос улиц»

13.00 — 20.00

Скейтпарк у Драмтеатра

Спортивно-игровая программа

(форбол, фрисби, настольные игры)

13.00 — 18.00

Площадь общественных мероприятий Центральный район

Парад-открытие фестиваля «Синергия-2017»

16.30 — 18.30

Старт от Площади у администрации города Новокузнецка (ул.Кирова, 71)

Концертно-развлекательная программа «Hero from Siberia»

17.30

Площадь общественных мероприятий Центрального района

Флешмоб «Все зависит от нас самих» — 399!"

18.30

Площадь общественных мероприятий Центрального района

Подведение итогов городского конкурса костюмов из вторичного сырья «Экокарнавал — 2017»

18.40

Площадь общественных мероприятий Центрального района

Финал открытого конкурса «Дэнс-микс»

19.00 -19.30

Площадь общественных мероприятий Центрального района

Концертно-развлекательная программа — фестиваль красок Холи

19.30 -20.15

Площадь общественных мероприятий Центрального района

Дискотека современной музыки

20.15 — 21.30

Площадь общественных мероприятий Центрального района

«Дискотека-90-х»

21.30 — 22.30

Площадь общественных мероприятий Центрального района

День молодёжи на Кузнецкой крепости

12.00 — 15.00

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

25 июня

Открытые городские соревнования по пляжному волейболу

09.00 — 21.00

Пляжная зона отдыха «Топольники-2»

Фестиваль уличных танцев «Летний кач»,

Битва диджеев «Кузнецкий бит»

13.00 — 20−00

Скейтпарк у Драмтеатра

Фотоквест «400 шагов»

10.00 — 14.00

От Площади общественных мероприятий

Старт — пр. Металлургов, 20

Финиш — «Арт-Сквер»

Городские соревнования по функциональному многоборью:

«Летний PROкач»

10.00 -14.00

Площадка у Планетария им.

А.А. Федорова

Праздничная программа

ко Дню молодёжи России

19.00 — 22.00

Площадь общественных мероприятий Новоильинского района

26 июня

Закладка капсулы времени «Молодежи — 2067»

12.00

Площадка уточняется

27 июня

Творческий флешмоб

«В позитиве»

Фестиваль «Музыкальный Арт-Сквер»

12.00 — 22−00

13.00 — 20.00

Площади общественных мероприятий по районам города Новокузнецка, «Арт-Сквер»

«Родительский бал»

18.00

Культурный центр «Евраз-ЗСМК» (ул. Мориса Тореза, 22в),

Площадь общественных мероприятий Заводского района

«Музыкально-спортивный флешмоб»

17.00 — 17.20

Парковая зона школы № 37 (ул.Варшавская, 2)

Музыкально-игровой флешмоб «В позитиве»

16.00 -16.20

ул. Батюшкова, 10 (дворовая площадка)

28 июня

«Z- пикник»

17.00 — 20.00

Сад металлургов

Центральный район

29 июня

«День дворового футбола»

10.00 — 17.00

Дворовые спортивные площадки

в районах города

Фестиваль бардовской песни «Барре»

16.00 — 18.00

Сад Металлургов

Центральный район

Отборочные соревнования «День воркаута» на Кубок «Сибирской генерирующей компании»

11.00 -15.00

Площадь общественных мероприятий Новоильинский район

30 июня

«Рок-фиеста»

17.00 — 23.00

Сад Алюминщиков

Кузнецкий район

Танцевальный флешмоб «Танцуй Новокузнецк»

18.00 — 20.00

Арт-сквер

Центральный район

Первый городской открытый турнир по функциональному многоборью

15.00 — 20.00

Стадион школы № 110

1 июля

Открытые городские соревнования по пляжному волейболу

09.00 — 21.00

Пляжная зона отдыха «Топольники-2»

Городской финал «Дня воркаута» на кубок «Сибирской генерирующей компании»

11.00 — 16.00

Спортивная воркаут-площадка

по ул. Тольятти

2 июля

Открытые городские соревнования по пляжному волейболу

09.00 — 21.00

Пляжная зона отдыха «Топольники-2»

Напомним, 1 июля новокузнечане отметят День города.

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