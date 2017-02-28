С 24 июня по 1 июля в Новокузнецке пройдёт большой молодёжный фестиваль «Синергия-2017».

Всю неделю для горожан будут устраивать что-то интересное — танцевальные батлы, соревнования, флешмобы и концерты. Всего ожидается работа около 30 площадок.

23 июня

Отборочные соревнования «День воркаута» на Кубок «Сибирской генерирующей компании» 12.30 — 15.00 ТУ «Притомский»

24 июня

Открытые городские соревнования по пляжному волейболу 09.00 — 21.00 Пляжная зона отдыха «Топольники-2» Финал турнира по киберспорту «Good Line Open» 9.00 — 20.00 Дворец культуры «Алюминщик» (ул.Ленина, 41) Соревнования велосипедистов BMX, Рэп фестиваль «Голос улиц» 13.00 — 20.00 Скейтпарк у Драмтеатра Спортивно-игровая программа (форбол, фрисби, настольные игры) 13.00 — 18.00 Площадь общественных мероприятий Центральный район Парад-открытие фестиваля «Синергия-2017» 16.30 — 18.30 Старт от Площади у администрации города Новокузнецка (ул.Кирова, 71) Концертно-развлекательная программа «Hero from Siberia» 17.30 Площадь общественных мероприятий Центрального района Флешмоб «Все зависит от нас самих» — 399!" 18.30 Площадь общественных мероприятий Центрального района Подведение итогов городского конкурса костюмов из вторичного сырья «Экокарнавал — 2017» 18.40 Площадь общественных мероприятий Центрального района Финал открытого конкурса «Дэнс-микс» 19.00 -19.30 Площадь общественных мероприятий Центрального района Концертно-развлекательная программа — фестиваль красок Холи 19.30 -20.15 Площадь общественных мероприятий Центрального района Дискотека современной музыки 20.15 — 21.30 Площадь общественных мероприятий Центрального района «Дискотека-90-х» 21.30 — 22.30 Площадь общественных мероприятий Центрального района День молодёжи на Кузнецкой крепости 12.00 — 15.00 Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

25 июня

Открытые городские соревнования по пляжному волейболу 09.00 — 21.00 Пляжная зона отдыха «Топольники-2» Фестиваль уличных танцев «Летний кач», Битва диджеев «Кузнецкий бит» 13.00 — 20−00 Скейтпарк у Драмтеатра Фотоквест «400 шагов» 10.00 — 14.00 От Площади общественных мероприятий Старт — пр. Металлургов, 20 Финиш — «Арт-Сквер» Городские соревнования по функциональному многоборью: «Летний PROкач» 10.00 -14.00 Площадка у Планетария им. А.А. Федорова Праздничная программа ко Дню молодёжи России 19.00 — 22.00 Площадь общественных мероприятий Новоильинского района

26 июня

Закладка капсулы времени «Молодежи — 2067» 12.00 Площадка уточняется

27 июня