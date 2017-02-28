В Кузбассе медведи продолжают выходить к людям.

В этот раз косолапого встретили под Новокузнецком. Медвежонок выскочил перед вахтовым автобусом и долгое время бежал по гравию, рассказали очевидцы в паблике «LEIKA — стримы, новости, видео». Чтобы не задавить зверя, водитель сбавил скорость. Судя по ролику, пассажиры переживали за дикого зверя.

В этом году кузбассовцы уже несколько раз встречали мишек. Так, отважный житель Инского покормил колосапого с руки. Также зверя заметили рядом с дачным посёлком у Прокопьевска.