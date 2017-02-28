Под Новокузнецком по автодороге бегал таёжный хищник
Сегодня 07:10
1290
В Кузбассе медведи продолжают выходить к людям.
В этот раз косолапого встретили под Новокузнецком. Медвежонок выскочил перед вахтовым автобусом и долгое время бежал по гравию, рассказали очевидцы в паблике «LEIKA — стримы, новости, видео». Чтобы не задавить зверя, водитель сбавил скорость. Судя по ролику, пассажиры переживали за дикого зверя.
В этом году кузбассовцы уже несколько раз встречали мишек. Так, отважный житель Инского покормил колосапого с руки. Также зверя заметили рядом с дачным посёлком у Прокопьевска.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.