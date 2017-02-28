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В Таштаголе построят мост и реконструируют дорогу

Сегодня 07:20
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kemoblast.ru

На эти работы уйдёт 304 миллиона рублей.

Деньги на реконструкцию автодороги ЦМК — ул. Горького протяжённостью около 1 км, включающую строительство нового моста через реку Кондома, будут направлены из фонда поддержки моногородов и областного консолидированного бюджета, — сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Длина моста составит 89 метров.

Отмечается, что работы идут по графику. Обновлённая дорога и новый мост появятся до конца этого года.

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