В Минтруде рассказали о сумме пособия по безработице на 2018 год.

Предварительно, неработающие будут получать столько же, сколько в 2017 году. Минимальная сумма — 850 рублей, максимальная — 4900 рублей. Законопроект опубликовали на официальном портале проектов нормативных актов.

Размер пособия по безработице в России не меняется с 2009 года. Раньше в Минтруде хотели увеличить его до прожиточного минимума. Этот закон пока разрабатывают.