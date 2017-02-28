Назван размер пособия по безработице в следующем году
Сегодня 07:30
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В Минтруде рассказали о сумме пособия по безработице на 2018 год.
Предварительно, неработающие будут получать столько же, сколько в 2017 году. Минимальная сумма — 850 рублей, максимальная — 4900 рублей. Законопроект опубликовали на официальном портале проектов нормативных актов.
Размер пособия по безработице в России не меняется с 2009 года. Раньше в Минтруде хотели увеличить его до прожиточного минимума. Этот закон пока разрабатывают.
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Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
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а ещё баб сколько безработаных, нос воротят
взяли и пошли полы мыть, уборка улиц. Можно частичная занятость. Лишить всех льгот и пособий - зашевелятся