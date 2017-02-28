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Назван размер пособия по безработице в следующем году

Сегодня 07:30
1041
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Allindonews.com

В Минтруде рассказали о сумме пособия по безработице на 2018 год.

Предварительно, неработающие будут получать столько же, сколько в 2017 году. Минимальная сумма — 850 рублей, максимальная — 4900 рублей. Законопроект опубликовали на официальном портале проектов нормативных актов.

Размер пособия по безработице в России не меняется с 2009 года. Раньше в Минтруде хотели увеличить его до прожиточного минимума. Этот закон пока разрабатывают.

Комментарии 11
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alex
13 5
лучше бы давали кусок мыла и веревку
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1
11 0
Ну а чего не слизываете с америки, европы? Вы же все под них копируете, кроме зарплат и социалки.
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Сталин
3 6
Ложь. 2 года назад максимальная 6200 была а минимальная 1100
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Вася
9 4
850 рублей этого даже на проезд до центра занятости не хватит. Вот уж точно только на мыло и веревку
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Mugler
8 0
Ложь. 2 года назад максимальная 6200 была а минимальная 1100
Ты говоришь уже с районным коэффициентом 1,3
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юстас
3 3
лучше бы давали кусок мыла и веревку
А у тебя что ли нет?
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Петя
5 1
850 рублей этого даже на проезд до центра занятости не хватит. Вот уж точно только на мыло и веревку
Пешком дойдешь.
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Читатель
2 3
850 рублей этого даже на проезд до центра занятости не хватит. Вот уж точно только на мыло и веревку
А с чего вообще здоровому работящему лбу за счет налогов давать деньги? Сейчас куча сайтов с работой и там есть работ! Да, не всегда привлекательная, но перекантоваться можно найти, чем ходить в ЦЗН
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Артём 9590
0 0
согласен,
а ещё баб сколько безработаных, нос воротят
взяли и пошли полы мыть, уборка улиц. Можно частичная занятость. Лишить всех льгот и пособий - зашевелятся
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бродяга
0 0
Ну а чего не слизываете с америки, европы? Вы же все под них копируете, кроме зарплат и социалки.
там никогда не работавшие бомжи получают от $400 и в выше плюс комфортная ночлежка
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бродяга
0 0
Пешком дойдешь.
на кладбище или морг?
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